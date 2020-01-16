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Агент Эриксена прибыл в Милан

16:00
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Агент полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена Мартин Шутс прилетел в Милан. Ему предстоит провести новый раунд переговоров с «Интером», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По сведениям итальянских СМИ, английский клуб хочет получить за 27-летнего датчанина 20 миллионов евро. Сам футболист уже согласился перейти в «Интер». Его зарплата составит около 10 млн евро в год, а контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его действующий контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.

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