Агент Эриксена прибыл в Милан

Агент полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена Мартин Шутс прилетел в Милан. Ему предстоит провести новый раунд переговоров с «Интером», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

По сведениям итальянских СМИ, английский клуб хочет получить за 27-летнего датчанина 20 миллионов евро. Сам футболист уже согласился перейти в «Интер». Его зарплата составит около 10 млн евро в год, а контракт будет рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его действующий контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.