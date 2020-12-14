Агент Чалханоглу посетит Милан на этой неделе
14:08
Агент полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу прилетит в Италию на этой неделе. Он встретится с руководством итальянского клуба, чтобы обсудить условия нового контракта 26-летнего турка, сообщает Calciomercato.
Нынешний контракт хавбека с зарплатой в 3,5 миллиона евро за сезон рассчитан до лета 2021 года. Изначально Чалханоглу просил увеличения зарплаты до 6 миллионов. Но после нескольких раундов переговоров сторона турецкого футболиста снизила свои требования до 4,5 миллиона.
В нынешнем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 11 матчей и сделал 3 голевые передачи.
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