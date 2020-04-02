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Агент Альберто: «Севилья» не делала предложения Луису»

18:28
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Агент полузащитника «Лацио» Луиса Альберто Альваро Торрес рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Севильи».

— Луис Альберто — один из лучших игроков в серии А, — приводит слова Торреса Estadio Deportivo. — Он полностью связан с «Лацио», обе стороны хотят продлить его текущий контракт.

Это правда, что «Севилья» проявляла к нему интерес в течение последних нескольких месяцев, но этот интерес никогда не выливался в твердое предложение. В настоящее время мы сосредоточены только на возобновлении игр за «Лацио».

В текущем сезоне Луис Альберто провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 14 результативных передач.

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