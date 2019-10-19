Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол на 19-й минуте матча 8-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Для 34-летнего португальца этот забитый мяч стал 701-м в его карьере.

Роналду воспользовался ошибкой игрока «Болоньи», подхватив мяч недалеко от штрафной соперника. Форвард сделал пару финтов и пробил в ближний угол ворот голкипера Лукаша Скорупски.

Президент «Ювентуса» вручил Роналду памятную футболку в честь 700 голов португальца