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701-й пошел: Роналду забил в матче «Ювентус» — «Болонья»

22:15
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол на 19-й минуте матча 8-го тура чемпионата Италии против «Болоньи». Для 34-летнего португальца этот забитый мяч стал 701-м в его карьере.

Роналду воспользовался ошибкой игрока «Болоньи», подхватив мяч недалеко от штрафной соперника. Форвард сделал пару финтов и пробил в ближний угол ворот голкипера Лукаша Скорупски.

Президент «Ювентуса» вручил Роналду памятную футболку в честь 700 голов португальца

Ювентус — Болонья

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