Президент «Ювентуса» вручил Роналду памятную футболку в честь 700 голов португальца

Перед началом матча 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» президент туринцев Андреа Аньелли вручил памятную футболку нападающему Криштиану Роналду, который ранее забил 700-й гол в своей профессиональной карьере.

Свой юбилейный гол 34-летний Роналду забил в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборной Португалии против Украины (1:2).

450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di #JuveBologna, il nostro Presidente Andrea Agnelli ha consegnato una maglia celebrativa a @Cristiano! ?? #CR700 pic.twitter.com/Mz8WvMGJcm — JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2019

Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере