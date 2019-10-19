Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Президент «Ювентуса» вручил Роналду памятную футболку в честь 700 голов португальца

21:57
Теги:

Перед началом матча 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» президент туринцев Андреа Аньелли вручил памятную футболку нападающему Криштиану Роналду, который ранее забил 700-й гол в своей профессиональной карьере.

Свой юбилейный гол 34-летний Роналду забил в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборной Португалии против Украины (1:2).

450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир