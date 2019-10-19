Президент «Ювентуса» вручил Роналду памятную футболку в честь 700 голов португальца
Перед началом матча 8-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» президент туринцев Андреа Аньелли вручил памятную футболку нападающему Криштиану Роналду, который ранее забил 700-й гол в своей профессиональной карьере.
Свой юбилейный гол 34-летний Роналду забил в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 сборной Португалии против Украины (1:2).
450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».
Pochi istanti prima del fischio d'inizio di #JuveBologna, il nostro Presidente Andrea Agnelli ha consegnato una maglia celebrativa a @Cristiano! ?? #CR700 pic.twitter.com/Mz8WvMGJcm— JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2019