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6 октября 2013, 12:55

Клаудио Лотито: "Буду руководить "Лацио" так, как посчитаю нужным"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Президент &amp;quot;Лацио&amp;quot; Клаудио ЛОТИТО. Фото AFP
Фото AFP

Президент "Лацио" Клаудио Лотито не собирается продавать клуб. Подобные разговоры возникли после новой волны критики со стороны болельщиков по поводу политики руководства римской команды.

– Я вложил много денег в "Лацио", – цитирует Il Messaggero Лотито. – В 2004 году за 21 процент акций я заплатил 25 миллионов евро. Чтобы купить еще 70 процентов, нужно было потратить 100 миллионов. Сколько стоит клуб сейчас? Никогда не думал об этом, потому что никогда не собирался и не собираюсь продавать "Лацио". Окружающие должны понимать, что он принадлежит мне, а не кому-то еще. Так что я буду управлять клубом так, как посчитаю нужным. В прошлом сезоне все жаловались на то, что команда возрастная и имеет маленькую скамейку запасных. Я понизил средний возраст, появились новые игроки, но все равно есть недовольные. Самое большое разочарование во время моего руководства клубом – это подписание Мауро Сарате. Мы в него много вложили, он обошелся мне в 22 миллиона евро.

ФК Лацио
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 35 13 12 10 53-44 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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10.05 21:45
Фрозиноне – Интер
 - : -
11.05 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
11.05 21:45
Милан – Кальяри
 - : -
12.05 13:30
Лацио – Эмполи
 - : -
12.05 16:00
Дженоа – Сассуоло
 - : -
12.05 16:00
Верона – Торино
 - : -
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