Клаудио Лотито: "Буду руководить "Лацио" так, как посчитаю нужным"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито не собирается продавать клуб. Подобные разговоры возникли после новой волны критики со стороны болельщиков по поводу политики руководства римской команды.

– Я вложил много денег в "Лацио", – цитирует Il Messaggero Лотито. – В 2004 году за 21 процент акций я заплатил 25 миллионов евро. Чтобы купить еще 70 процентов, нужно было потратить 100 миллионов. Сколько стоит клуб сейчас? Никогда не думал об этом, потому что никогда не собирался и не собираюсь продавать "Лацио". Окружающие должны понимать, что он принадлежит мне, а не кому-то еще. Так что я буду управлять клубом так, как посчитаю нужным. В прошлом сезоне все жаловались на то, что команда возрастная и имеет маленькую скамейку запасных. Я понизил средний возраст, появились новые игроки, но все равно есть недовольные. Самое большое разочарование во время моего руководства клубом – это подписание Мауро Сарате. Мы в него много вложили, он обошелся мне в 22 миллиона евро.