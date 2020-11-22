Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 8-го тура серии A против «Наполи». 39-летний швед открылся на навес и замкнул его дальним ударом головой.

Ибрагимович забивает уже в восьми играх чемпионата Италии подряд (12 голов). Он стал первым игроком в истории «Милана», кому удалась столь длинная голевая серия.

Ибрагимович и большинство других футболистов серии A вышли на игры 8-го тура с красными полосками на лице. Это традиционная акция призвана обратить внимание на проблемы женщин, подвергшихся насилию.