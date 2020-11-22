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39-летний Ибрагимович — первый игрок «Милана», забивший в 8 играх серии A подряд

23:16
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан"
Златан Ибрагимович. Фото ФК "Милан"
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович открыл счет в матче 8-го тура серии A против «Наполи». 39-летний швед открылся на навес и замкнул его дальним ударом головой.

Ибрагимович забивает уже в восьми играх чемпионата Италии подряд (12 голов). Он стал первым игроком в истории «Милана», кому удалась столь длинная голевая серия.

Ибрагимович и большинство других футболистов серии A вышли на игры 8-го тура с красными полосками на лице. Это традиционная акция призвана обратить внимание на проблемы женщин, подвергшихся насилию.

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