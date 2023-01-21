39-летний голкипер Маркетти подписал контракт со «Специей»
39-летний голкипер Федерико Маркетти подписал контракт со «Специей» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба серии А.
Маркетти провел в серии А в общей сложности 237 матчей, разделенных между «Кальяри», «Лацио» и «Дженоа».
Также в его активе 11 матчей за сборную Италии, в том числе он выступал на чемпионате мира-2010 в ЮАР.
В составе сборной Италии Маркетти стал обладателм бронзы Кубка конфедераций 2013 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
8
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
12
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
Новости