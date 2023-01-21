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Сегодня, 17:24

39-летний голкипер Маркетти подписал контракт со «Специей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерико Маркетти.
Фото ФК «Специя»

39-летний голкипер Федерико Маркетти подписал контракт со «Специей» до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба серии А.

Маркетти провел в серии А в общей сложности 237 матчей, разделенных между «Кальяри», «Лацио» и «Дженоа».

Также в его активе 11 матчей за сборную Италии, в том числе он выступал на чемпионате мира-2010 в ЮАР.

В составе сборной Италии Маркетти стал обладателм бронзы Кубка конфедераций 2013 года.

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Федерико Маркетти
ФК Специя
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2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
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4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
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 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
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 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
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 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
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13
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14
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15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
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17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
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