Владельцы «Манчестер Сити» в ближайшее время могут приобрести «Палермо»

«Палермо» в ближайшее время может присоединиться к группе City Football Group, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, президент клуба Дарио Мирри на этой неделе провел встречу с представителями City Football Group.

Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.

City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».