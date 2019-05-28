"Витесс" - "Утрехт" - 0:2. Слуцкий проиграл Адвокату путевку в Лигу Европы

"Витесс" проиграл "Утрехту" в ответном матче финала плей-офф за выход в Лигу Европы (0:2). Голами в составе команды Дика Адвоката отметились нападающий Сириль Дессерс и хавбек Симон Густафссон. На 78-й минуте подопечные Леонида Слуцкого остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил форвард Мохаммед Дауда.
Общий счет противостояния составил 3-1 в пользу "Утрехта".
Голландия
Плей-офф за место в Лиге Европы
Финал
Ответный матч
"Витесс" - "Утрехт" - 0:2 (0:1)
Голы: Дессерс, 31 (0:1). Густафссон, 77 (0:2).
"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Кларк, Фор (Бейтинк, 64), Сереро, Бюттнер (Беро, 46), Эдегор, Матавж, Линссен (Дауда, 46).
"Утрехт": Марсман, Клайбер, Янссен, Бергстрем, Гавори, Штридер, Густафссон, Гертлер, ван де Стрек, Дессерс (Баэбек, 61. ван дер Марел, 86), Керк (Крамер, 86).
Предупреждения: Беро, 63. Гавори, 76.
Удаление: Дауда, 78.
Судья: Маккели.
28 мая. Арнем. Стадион "ГелреДом". 16799 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр