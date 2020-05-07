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В Голландии не пустят болельщиков на трибуны до появления вакцины от коронавируса

19:17
&quot;Аякс&quot;. Фото Sky Sports.
&quot;Аякс&quot;. Фото Sky Sports.
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Голландские болельщики не смогут посещать футбольные матчи и другие массовые мероприятия у себя на родине, пока не будет найдена вакцина от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хуго де Йонге.

«Мы не можем назвать дату последнего шага (выхода из карантина — Прим. «СЭ») — разрешение проводить массовые мероприятия, — цитирует министра Sky Sports. Это будет возможно только тогда, когда будет найдена вакцина. Никто не знает, сколько времени это займет. Конечно мы надеемся, что это будет скоро, но более реальный срок — год или больше».

Ранее чемпионат Голландии по футболу был досрочно прекращен без определения чемпиона.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 860 192 случая заражения коронавирусной инфекцией. 267 032 человека умерли, выздоровели — 1 320 984.

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