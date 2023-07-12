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Сегодня, 13:35

В «Аяксе» отреагировали на новость об интересе к Захаряну

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Аякса» ответили на вопрос «СЭ» об интересе голландского клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи. Если что-то и появится, то на нашем официальном сайте или в соцсетях», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил «СЭ», что Захарян может продолжить карьеру в «Фейеноорде».

В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Аякс
ФК Динамо (Москва)
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