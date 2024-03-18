«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются вингером ПСВ Бакайоко

Вингер ПСВ Йохан Бакайоко заинтересовал множество европейских клубов, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

По информации источника, 20-летний бельгиец является целью «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и дортмундской «Боруссии». Трансфер футболиста обойдется в 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл 40 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 40 миллионов евро.