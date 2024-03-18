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18 марта, 21:59

«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются вингером ПСВ Бакайоко

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Вингер ПСВ Йохан Бакайоко заинтересовал множество европейских клубов, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Патрик Бергер.

По информации источника, 20-летний бельгиец является целью «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси» и дортмундской «Боруссии». Трансфер футболиста обойдется в 50-60 миллионов евро.

В текущем сезоне Бакайоко сыграл 40 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 13 голевых передач. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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