В «Аяксе» заявили, что Эдвин ван дер Сар все еще находится в отделении интенсивной терапии

В «Аяксе» прокомментировали состояние бывшего генерального директора Эдвина ван дер Сара.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничего не угрожает. Он очень общительный, когда его навещают. Мы должны набраться терпения, чтобы узнать, как будет развиваться ситуация», — сообщила пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что 52-летний голландец госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.