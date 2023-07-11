В «Аяксе» заявили, что Эдвин ван дер Сар все еще находится в отделении интенсивной терапии
В «Аяксе» рассказали подробности состояния Эдвина ван дер Сара
В «Аяксе» прокомментировали состояние бывшего генерального директора Эдвина ван дер Сара.
«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничего не угрожает. Он очень общительный, когда его навещают. Мы должны набраться терпения, чтобы узнать, как будет развиваться ситуация», — сообщила пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что 52-летний голландец госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.
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