В Нидерландах подтвердили интерес «Фейеноорда» к Захаряну
Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в комментарии «СЭ» рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Фейеноорд».
В среду, 12 июля, журналист Фабрицио Романо сообщил, что нидерландский клуб может подписать 20-летнего россиянина этим летом.
«Мой коллега, который следит за «Фейеноордом», подтверждает: Захарян — серьезный кандидат на усиление для клуба. Команда ищет «десятку», потому что не может позволить себе Шиманьски. Заплатить за Захаряна для клуба не должно стать проблемой», — сказал Каптейнс «СЭ».
В сезоне-2022/23 Захарян забил 5 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.
Летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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