«Аякс» объявил о расторжении контракта с Тадичем

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич расторг контракт с клубом.

Соглашение 34-летнего серба было рассчитано до лета 2024 года, но по просьбе игрока его прервали досрочно.

«Решение покинуть клуб было очень трудным. Однако я считаю, что сейчас подходящий момент. Я думаю, что не только для меня, но и для клуба правильно начать все сначала. Время, которое я провел в «Аяксе», и успехи, которые мы праздновали, вызывают у меня неописуемое чувство, которого я никогда раньше не испытывал в своей карьере. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков за чудесное время, которое я провел здесь. Если это зависит от меня, это не окончательное прощание. Я навсегда останусь игроком «Аякса» и надеюсь скоро вернуться в Амстердам в роли тренера», — приводит слова Тадича официальный сайт клуба.

Полузащитник выступал за «Аякс» с 2018 года. Он провел за команду 241 матч, забил 105 мячей и отдал 112 голевых передач. С командой Тадич трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды выигрывал Кубок страны.