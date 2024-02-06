В «Твенте» рассказали, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может быть проблемой

Советник правления «Твенте» Ян Стройер поделился мнением о возможных сложностях при оплате трансфера форварда Манфреда Угальде.

— Вы не опасаетесь, что возникнут какие-либо сложности с переводом денег? Какие-то финансовые гарантии от российской стороны есть?

— В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идет не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности, — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.

31 января футболист заявил, что рад оказаться в московском клубе.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.