В «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами

Советник правления «Твенте» Ян Стройер исключил вариант возвращения форварда Манфреда Угальде из «Спартака» в случае проблем с платежами.

— Есть ли вероятность, что «Твенте» вернет Угальде, если будут сложности с переводом денег?

— Нет, мы об этом не говорим. Мы осуществили трансфер, все могли о нем прочитать. Для нас сделка закрыта, — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

31 января футболист заявил, что рад оказаться в московском клубе.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.