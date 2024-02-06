В «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами
Советник правления «Твенте» Ян Стройер исключил вариант возвращения форварда Манфреда Угальде из «Спартака» в случае проблем с платежами.
— Есть ли вероятность, что «Твенте» вернет Угальде, если будут сложности с переводом денег?
— Нет, мы об этом не говорим. Мы осуществили трансфер, все могли о нем прочитать. Для нас сделка закрыта, — цитирует Стройера «РБ Спорт».
Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.
31 января футболист заявил, что рад оказаться в московском клубе.
1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.
По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.