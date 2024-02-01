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1 февраля, 13:36

Абаскаль: «Угальде совершенно другой, если сравнивать его с Николсоном и Бальде»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ прокомментировал подписание форварда Манфреда Угальде.

— Вы говорили, что находились в поиске форварда. Можно ли этот поиск считать признанием ошибки отпустить и Бальде, и Николсона одновременно?

— Очевидно, что 1+1 = 2. Угальде совершенно другой, если сравнивать его с Николсоном и Бальде. Не думаю, что стоит говорить об ошибках. Поиск как шел, так и продолжался. Не было в определенный момент возможности получить игрока, который бы мог и хотел играть за «Спартак» так, как нужно.

— Был ли момент, когда вы пожалели, что сразу два форварда разом летом покинули Спартак?

— Нет. Ни разу не жалел. Я сторонник того, чтобы не концентрироваться на индивидуальностях. Я больше верю в успех команды, в совместные усилия. Один игрок может что-то добавить, но важнее всего команда. И сейчас, когда мы закрыли ту историю, мы думаем о будущем.

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Кейта Бальде
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамар Николсон
7
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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