Абаскаль: «Угальде совершенно другой, если сравнивать его с Николсоном и Бальде»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ прокомментировал подписание форварда Манфреда Угальде.

— Вы говорили, что находились в поиске форварда. Можно ли этот поиск считать признанием ошибки отпустить и Бальде, и Николсона одновременно?

— Очевидно, что 1+1 = 2. Угальде совершенно другой, если сравнивать его с Николсоном и Бальде. Не думаю, что стоит говорить об ошибках. Поиск как шел, так и продолжался. Не было в определенный момент возможности получить игрока, который бы мог и хотел играть за «Спартак» так, как нужно.

— Был ли момент, когда вы пожалели, что сразу два форварда разом летом покинули Спартак?

— Нет. Ни разу не жалел. Я сторонник того, чтобы не концентрироваться на индивидуальностях. Я больше верю в успех команды, в совместные усилия. Один игрок может что-то добавить, но важнее всего команда. И сейчас, когда мы закрыли ту историю, мы думаем о будущем.

21-летний Угальде в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.