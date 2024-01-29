Советник правления «Твенте» Стройер заявил, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, существует ли вероятность, что нидерландские власти заблокируют трансфер форварда Манфреда Угальде в Россию.

«В таких случаях всегда есть дискуссии, без них невозможно обойтись. Но все нормально. Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена», — приводит «РБ Спорт» слова Стройера.

Угальде должен стать первым трансфером «Спартака» этой зимой. 28 января «СЭ» стало известно, что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в столичную команду. Ожидается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.