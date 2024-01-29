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Сегодня, 12:00

Советник правления «Твенте» Стройер заявил, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде

Алина Савинова
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Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, существует ли вероятность, что нидерландские власти заблокируют трансфер форварда Манфреда Угальде в Россию.

«В таких случаях всегда есть дискуссии, без них невозможно обойтись. Но все нормально. Нет никаких проблем со стороны правительства. Нет абсолютно ничего такого. Как только клубы достигнут согласия, сделка будет завершена», — приводит «РБ Спорт» слова Стройера.

Угальде должен стать первым трансфером «Спартака» этой зимой. 28 января «СЭ» стало известно, что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в столичную команду. Ожидается, что Угальде подпишет контракт со «Спартаком» на 4,5 года.

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sovetnik-pravleniya-tvente-ugal-de-net-problem-so-storony-pravitel-stva/
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