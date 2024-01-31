Угальде: «Классно, что я оказался в таком клубе, как «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде рассказал о знакомстве с Квинси Промесом и своих голах.

— Конечно, мы оба играли за «Твенте», я чувствую связь с ним, — сказал Угальде в интервью пресс-службе клуба. — Классно, что я оказался в таком клубе, как «Спартак». Мы уже успели немного пообщаться, но надеюсь, что сможем многое обсудить при встрече.

— Ваш рост 173 сантиметра, но вы много забиваете головой. В чем секрет?

— Все дело в том, какую позицию я занимаю. Я стараюсь найти свободное пространство, именно это помогает мне часто забивать.

— Есть ли у вас особенное празднование голов?

— Нет, обычно нет. Когда я на поле, кричу изо всех сил. Конечно, забивать голы всегда приятно, но особенного празднования у меня нет.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.