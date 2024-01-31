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31 января, 14:55

Угальде: «Классно, что я оказался в таком клубе, как «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Манфред Угальде рассказал о знакомстве с Квинси Промесом и своих голах.

— Конечно, мы оба играли за «Твенте», я чувствую связь с ним, — сказал Угальде в интервью пресс-службе клуба. — Классно, что я оказался в таком клубе, как «Спартак». Мы уже успели немного пообщаться, но надеюсь, что сможем многое обсудить при встрече.

— Ваш рост 173 сантиметра, но вы много забиваете головой. В чем секрет?

— Все дело в том, какую позицию я занимаю. Я стараюсь найти свободное пространство, именно это помогает мне часто забивать.

— Есть ли у вас особенное празднование голов?

— Нет, обычно нет. Когда я на поле, кричу изо всех сил. Конечно, забивать голы всегда приятно, но особенного празднования у меня нет.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.

Квинси Промес
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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