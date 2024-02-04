В Нидерландах объяснили отставку члена совета директоров «Твенте» после перехода Угальде в «Спартак»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» новость о том, что член совета директоров «Твенте» Джон Бирлинг покинул свой пост из-за трансфера нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Да, это так, но этот человек и так ушел бы со своего поста через несколько месяцев. То есть он просто покинул клуб немного раньше. Это была форма протеста, но сделать это намного проще, когда ты уже принял решение о том, чтобы уйти со своего поста. Этот человек боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», — сказал Каптейнс «СЭ».

Ранее издание AD Sport сообщило, что один из членов совета директоров Твенте Джон Бирлинг подал в отставку из-за трансфера 21-летнего страйкера Угальде в «Спартак».

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.