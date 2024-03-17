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17 марта, 19:57

«Аякс» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон

Виктория Кравченко
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«Аякс» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон. В эти минуты команда играет против «Спарты» в чемпионате Голландии, к 56-й минуте «Аякс» пропустил два безответных гола.

Команда пропустила уже 71 гол в этом розыгрыше во всех турнирах. Лишь в сезоне-1958/59 они пропустили так же много голов за сезон.

В чемпионате Нидерландов идет 26-й тур. Всего «Аякс» сыграл 39 матчей в этом сезоне (пропускают 1.8 гола за матч).

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