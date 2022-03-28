Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 13:39

«Тактику определяет тренер». Ван Гал ответил ван Дейку по поводу схемы сборной Нидерландов

Тренер сборной Нидерландов прокомментировал критику в свой адрес от ван Дейка
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слова защитника Вирджила ван Дейка, который после победы над Данией в товарищеском матче (4:2) поставил под сомнение тактику команды.

«Я знаю, что у Ван Дейка есть свои предпочтения, — приводит слова ван Гала Goal. — Он всегда говорил об этом публично. У нас уже было обсуждение этой темы, когда я приехал в сборную Нидерландов. Но тактику определяет тренер», — приводит слова ван Гала Goal.

Напомним, что в прошедшей встрече сборная Нидерландов играла по схеме 3-4-1-2. После игры с Данией Ван Дейк заявил, что предпочитает схему 4-3-3.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
0
Читайте также
Чемпионат мира по фигурному катанию без России: было плохо, но надо признать, что у нас есть серьезные конкуренты
Есть ли шанс у российского спорта выжить в изоляции? Проверяли на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дик Адвокат назначен консультантом главного тренера «Утрехта»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости