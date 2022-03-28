«Тактику определяет тренер». Ван Гал ответил ван Дейку по поводу схемы сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слова защитника Вирджила ван Дейка, который после победы над Данией в товарищеском матче (4:2) поставил под сомнение тактику команды.

«Я знаю, что у Ван Дейка есть свои предпочтения, — приводит слова ван Гала Goal. — Он всегда говорил об этом публично. У нас уже было обсуждение этой темы, когда я приехал в сборную Нидерландов. Но тактику определяет тренер», — приводит слова ван Гала Goal.

Напомним, что в прошедшей встрече сборная Нидерландов играла по схеме 3-4-1-2. После игры с Данией Ван Дейк заявил, что предпочитает схему 4-3-3.