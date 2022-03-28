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28 марта, 23:15

ПСВ ждет ответа от ван Нистелроя на предложение возглавить главную команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой в следующем сезоне может возглавить ПСВ, сообщает Voetbal International.

45-летний ван Нистелрой сейчас тренирует молодежный состав клуба из Эйндховена. Нынешний главный тренер ПСВ немец Рогер Шмидт покинет коллектив по окончании сезона-2021/22.

Руководство ПСВ уже вышла на ван Нистелроя с предложением возглавить первую команду. Но специалист пока не дал ответа.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодежную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
ФК ПСВ
Роджер Шмидт
Руд ван Нистелрой
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