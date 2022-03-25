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Сегодня, 09:23

Дик Адвокат назначен консультантом главного тренера «Утрехта»

Бывший главный тренер сборной России Адвокат будет работать в «Утрехте»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат будет работать в «Утрехте».

Как сообщает официальный сайт нидерландского клуба, Адвокат назначен консультантом исполняющего обязанности главного тренера «Утрехта» Рика Крюйса.

Последним местом работы 74-летнего тренера была сборная Ирака.

После 27 туров эредивизии «Утрехт» набрал 40 очков занимает 7-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.fcutrecht.nl/nieuws/2022/maart/silberbauer-en-advocaat-toegevoegd-aan-technische-staf/
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ФК Утрехт
Дик Адвокат
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