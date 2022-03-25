Дик Адвокат назначен консультантом главного тренера «Утрехта»
Бывший главный тренер сборной России Адвокат будет работать в «Утрехте»
Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат будет работать в «Утрехте».
Как сообщает официальный сайт нидерландского клуба, Адвокат назначен консультантом исполняющего обязанности главного тренера «Утрехта» Рика Крюйса.
Последним местом работы 74-летнего тренера была сборная Ирака.
После 27 туров эредивизии «Утрехт» набрал 40 очков занимает 7-е место в турнирной таблице.
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