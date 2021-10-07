Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.

В традиционном опросе, наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия), принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

Больше всех голосов набрал Роберт Левандовски. Всего в команде месяца — пять представителей бундеслиги.

Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии ESM.

В сборную сентября вошли (4-3-3): Нойер («Бавария», 3 голоса); Хакими («ПСЖ», 8), Кулибали («Наполи», 8), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 5), Дэйвис («Бавария», 4); Киммих («Бавария», 8), Гей («ПСЖ», 4), Барелла («Интер», 4); Салах («Ливерпуль», 7), Левандовски («Бавария», 9), Холанн («Боруссия» Д, 6).

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Доннарумма («ПСЖ»); Александр-Арнолд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Кулибали, Дэйвис; Салах, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Сане («Бавария»); Холанн, Левандовски, Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии «СЭ».

Кроме названных игроков, голоса представителей ESM также получили:

вратари Куртуа («Реал»), Меньян («Милан»), Менди («Челси»), Буну («Севилья»), Оспина («Наполи»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Облак («Атлетико»);

защитники Маркиньюс («ПСЖ»), Шкриньяр («Интер»), Элустондо («Реал Сосьедад»), Аспиликуэта, Тиагу Силва, Алонсо, Рюдигер (все — «Челси»), Т.Эрнандез («Милан»), Павар («Бавария»), Лукас Вериссиму («Бенфика»), Жоау Канселу, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Тодибо («Ницца»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д);

полузащитники Вирц («Байер»), Мусиала, Мюллер, Горецка (все — «Бавария»), Винисиус Жуниор («Реал»), Бернарду Силва, Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Нкунку («Лейпциг»), Эррера («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Витсель («Боруссия» Д), Беннасер («Милан»), Фанакен («Брюгге»), Погба («Манчестер Юнайтед»);

нападающие Пайет («Марсель»), Бензема («Реал»), Осимхен, Инсинье (оба — «Наполи»), Лукаку («Челси»), Аллер («Аякс»), Адейеми («Зальцбург»), Мбаппе («ПСЖ»), Иммобиле («Лацио»).