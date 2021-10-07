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Лучший игрок сентября — Левандовски, лучший турнир — бундеслига

Левандовски стал лучшим игроком сентября по версии ESM, лучший турнир — бундеслига
Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 18:45
Роберт Левандовски. Фото Reuters Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии «СЭ». Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии ESM.
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM) определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам сентября.
8&nbsp;сентября. Польша&nbsp;&mdash; Англия&nbsp;&mdash; 1:1. Харри Кейн. Левандовски ответил Кейну спасительной передачей, 19-летний эстонец остановил Бэйла, Манчини отрывается от Якина

В традиционном опросе, наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия), принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий Россию в ESM.

Больше всех голосов набрал Роберт Левандовски. Всего в команде месяца — пять представителей бундеслиги.

Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии ESM.
Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии ESM.

В сборную сентября вошли (4-3-3): Нойер («Бавария», 3 голоса); Хакими («ПСЖ», 8), Кулибали («Наполи», 8), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 5), Дэйвис («Бавария», 4); Киммих («Бавария», 8), Гей («ПСЖ», 4), Барелла («Интер», 4); Салах («Ливерпуль», 7), Левандовски («Бавария», 9), Холанн («Боруссия» Д, 6).

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Доннарумма («ПСЖ»); Александр-Арнолд («Ливерпуль»), ван Дейк («Ливерпуль»), Кулибали, Дэйвис; Салах, Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Сане («Бавария»); Холанн, Левандовски, Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии "СЭ".
Символическая сборная национальных чемпионатов Европы по итогам сентября по версии «СЭ».

Кроме названных игроков, голоса представителей ESM также получили:

вратари Куртуа («Реал»), Меньян («Милан»), Менди («Челси»), Буну («Севилья»), Оспина («Наполи»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Облак («Атлетико»);

28&nbsp;сентября. Париж. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Лионель Месси, Неймар и&nbsp;Килиан Мбаппе. Трио Месси — Неймар — Мбаппе пока катастрофа. Такой «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов

защитники Маркиньюс («ПСЖ»), Шкриньяр («Интер»), Элустондо («Реал Сосьедад»), Аспиликуэта, Тиагу Силва, Алонсо, Рюдигер (все — «Челси»), Т.Эрнандез («Милан»), Павар («Бавария»), Лукас Вериссиму («Бенфика»), Жоау Канселу, Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Тодибо («Ницца»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д);

полузащитники Вирц («Байер»), Мусиала, Мюллер, Горецка (все — «Бавария»), Винисиус Жуниор («Реал»), Бернарду Силва, Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Нкунку («Лейпциг»), Эррера («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Витсель («Боруссия» Д), Беннасер («Милан»), Фанакен («Брюгге»), Погба («Манчестер Юнайтед»);

нападающие Пайет («Марсель»), Бензема («Реал»), Осимхен, Инсинье (оба — «Наполи»), Лукаку («Челси»), Аллер («Аякс»), Адейеми («Зальцбург»), Мбаппе («ПСЖ»), Иммобиле («Лацио»).

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Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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