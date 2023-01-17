Немецкий талант делает все, чтобы не делиться миллионами с приемными родителями. В ответ они сливают прессе компромат на игрока

18-летний (или 22-летний) Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Дортмунд — в центре скандала.

О невероятном таланте Юссуфы Мукоко говорят не первый год, пусть этому парню всего 18. Уже в 15 лет он перекрывал все рекорды на молодежном уровне. А уже в 16 дебютировал за «Боруссию» Д в бундеслиге и забил самый молодой гол в истории чемпионата. Более того — в топ-5 лиг Европы в таком юном возрасте (на тот момент Юссуфе было 16 лет и 28 дней) не забивали почти 100 лет. В конце прошлого года Мукоко дебютировал за сборную Германии и оправился на чемпионат мира — вышел на поле всего на несколько минут, зато стал самым молодым футболистом в истории бундестим, сыгравшим на ЧМ.

После ухода из «Боруссии» Эрлинга Холанна у Мукоко появилось больше шансов показать себя — сейчас он конкурирует за место в старте с другим молодым нападающим — Адейеми. Статистика в бундеслиге на данный момент — 6+4 в 14 матчах. Ничего выдающегося, но для 18-летнего — неплохо.

Летом 2023 года у Мукоко истекает контракт с «Боруссией» — сейчас за ним охотятся «Барселона» и еще несколько топ-клубов. Сам юноша в свои 18 требует от клуба огромную сумму за продление соглашения, а его отец тем временем заявляет, что сыну 22 года, а не 18. Давайте разберемся, что вообще происходит.

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press

Разрывал 17-летних в 12, из-за чего его считали «переписанным»

О Мукоко начали говорить в 2017 году, когда он в 12 лет дебютировал за «Боруссию» Д U17 в 12 лет. Удивительно, но в первом же сезоне на таком уровне мальчик забил 40 мячей за 28 матчей. Да и в целом у Юссуфы космическая статистика в U17: 56 игр, 90 мячей и 16 голевых передач. А в первом матче за «шмелей» U19 Юссуфа оформил и вовсе забил 6 голов.

Тогда и появились разговоры о том, что Юссуфа может быть «переписанным» — все же родился он не в Германии, а в столице Камеруна Яунде, где подделать документы куда проще. Авторитетный Bild писал, что деду Мукоко почти 70 лет, а сам футболист в 12 лет встречался с 18-летней футболисткой «Санкт-Паули». Да и вообще на мальчика в том возрасте Юссуфа точно не походил.

Юссуфа Мукоко в детстве.

«Сразу после рождения я зарегистрировал его в посольстве Германии в столице Камеруна, у нас есть свидетельство о рождении в Германии. Мальчик не может быть старше, потому что его матери Мари всего 28 лет», — говорил отец Юссуфа три года назад. Немецкий футбольный союз подтвердил, что у них нет сомнений в реальности возраста Мукоко.

Продолжение эта история получила совсем недавно — журналисты Bild рассказали о документе, который им предоставил не кто иной, как отец Мукоко. Правда, опубликовать его запрещает закон. В нем утверждается, что Юссуфе не 18, а 22 года. А его настоящее имя — Юссуфа Мохамаду.

Вообще успехи Юссуфы на поле омрачают отношения футболиста с приемными родителями. В 10 лет его усыновила пара из Германии, к которой он и переехал в Гамбург. После первых серьезных контрактов сына с «Боруссией» и Nike приемные родители перестали работать и сняли большой дом в Гамбурге — рассчитывали, что сын будет им помогать. Но Юссуфа уже два года с ними не общается из-за серьезной ссоры. Родители как-то нашли один миллион евро, чтобы погасить долги за дом, но ситуация все равно неоднозначная.

После наступления 18-летия Мукоко живет самостоятельной жизнью и может без разрешения родителей подписывать контракт с любым профессиональным клубом. Именно потому он так оттягивал вопрос продления контракта — хотел, чтобы комиссионные получили не приемные родители, а он сам и его агент. Ну а «Боруссия» из-за этого попала в не самое приятное положение — теперь нужно либо платить Мукоко серьезные подъемные, либо отпускать его летом свободным агентом.

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press

Мукоко хочет перейти в «Барселону»

«Боруссия» была готова дать Мукоко 5 миллионов евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Но окружение форварда считает, что этого недостаточно. Как пишет Sky Sport, Юссуфа хочет получить единовременно 10 миллионов за пролонгацию соглашения с дортмундцами.

Особенно внимательно за переговорами Юссуфы и «Боруссии» следит «Барселона». Каталонцы дали форварду понять, что готовы подписать его летом — как пишет Diario Sport, это должно быть ответом на подписание «Реалом» 16-летнего бразильца Эндрика. Учитывая финансовые сложности «Барсы», организовать трансфер зимой никак не удастся. Сорвать планы «Барсы» собирается «Ньюкасл» — «сороки» готовы здесь и сейчас предложить «Боруссии» 30 миллионов евро, а самому юноше положат зарплату 9 миллионов за сезон. Есть и другие претенденты — «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Правда, сам Мукоко хочет выступать за «Барселону» и не скрывает этого. Но ради переезда на «Камп Ноу» придется согласиться на условия каталонского клуба — они не собираются перебивать предложения по зарплате от конкурентов. Как пишет Diario, Мукоко хочет 7 миллионов евро в год и гарантии того, что будет одним из ключевых игроков команды. Но по понятным причинам (хотя бы из-за наличия в составе Роберта Левандовски) «Барса» на такие условия пойти не может.

Но дело осложняется скандалом, который разогревает Bild. Как пишет Daily Mail, «Челси» и «Ньюкасл» готовы отказаться от трансфера из-за сомнений в его возрасте. Немецкий футбольный союз в 2017-м уже проводил расследование по поводу возраста Мукоко и на основе предоставленных «Боруссией» документов пришел к выводу, что все в порядке. На недавний запрос Daily Mail в DFB ответили коротко: «Не даем комментарии по поводу спекуляций». Но кажется, что теперь погасить волну пересудов о возрасте Юссуфы будет куда сложнее.