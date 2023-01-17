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Сегодня, 14:00

Немецкий талант делает все, чтобы не делиться миллионами с приемными родителями. В ответ они сливают прессе компромат на игрока

Константин Белов
Корреспондент
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Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press
18-летний (или 22-летний) Юссуфа Мукоко из «Боруссии» Дортмунд — в центре скандала.

О невероятном таланте Юссуфы Мукоко говорят не первый год, пусть этому парню всего 18. Уже в 15 лет он перекрывал все рекорды на молодежном уровне. А уже в 16 дебютировал за «Боруссию» Д в бундеслиге и забил самый молодой гол в истории чемпионата. Более того — в топ-5 лиг Европы в таком юном возрасте (на тот момент Юссуфе было 16 лет и 28 дней) не забивали почти 100 лет. В конце прошлого года Мукоко дебютировал за сборную Германии и оправился на чемпионат мира — вышел на поле всего на несколько минут, зато стал самым молодым футболистом в истории бундестим, сыгравшим на ЧМ.

После ухода из «Боруссии» Эрлинга Холанна у Мукоко появилось больше шансов показать себя — сейчас он конкурирует за место в старте с другим молодым нападающим — Адейеми. Статистика в бундеслиге на данный момент — 6+4 в 14 матчах. Ничего выдающегося, но для 18-летнего — неплохо.

Летом 2023 года у Мукоко истекает контракт с «Боруссией» — сейчас за ним охотятся «Барселона» и еще несколько топ-клубов. Сам юноша в свои 18 требует от клуба огромную сумму за продление соглашения, а его отец тем временем заявляет, что сыну 22 года, а не 18. Давайте разберемся, что вообще происходит.

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press
Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press

Разрывал 17-летних в 12, из-за чего его считали «переписанным»

О Мукоко начали говорить в 2017 году, когда он в 12 лет дебютировал за «Боруссию» Д U17 в 12 лет. Удивительно, но в первом же сезоне на таком уровне мальчик забил 40 мячей за 28 матчей. Да и в целом у Юссуфы космическая статистика в U17: 56 игр, 90 мячей и 16 голевых передач. А в первом матче за «шмелей» U19 Юссуфа оформил и вовсе забил 6 голов.

Тогда и появились разговоры о том, что Юссуфа может быть «переписанным» — все же родился он не в Германии, а в столице Камеруна Яунде, где подделать документы куда проще. Авторитетный Bild писал, что деду Мукоко почти 70 лет, а сам футболист в 12 лет встречался с 18-летней футболисткой «Санкт-Паули». Да и вообще на мальчика в том возрасте Юссуфа точно не походил.

Юссуфа Мукоко в детстве.
Юссуфа Мукоко в детстве.

«Сразу после рождения я зарегистрировал его в посольстве Германии в столице Камеруна, у нас есть свидетельство о рождении в Германии. Мальчик не может быть старше, потому что его матери Мари всего 28 лет», — говорил отец Юссуфа три года назад. Немецкий футбольный союз подтвердил, что у них нет сомнений в реальности возраста Мукоко.

Продолжение эта история получила совсем недавно — журналисты Bild рассказали о документе, который им предоставил не кто иной, как отец Мукоко. Правда, опубликовать его запрещает закон. В нем утверждается, что Юссуфе не 18, а 22 года. А его настоящее имя — Юссуфа Мохамаду.

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Вообще успехи Юссуфы на поле омрачают отношения футболиста с приемными родителями. В 10 лет его усыновила пара из Германии, к которой он и переехал в Гамбург. После первых серьезных контрактов сына с «Боруссией» и Nike приемные родители перестали работать и сняли большой дом в Гамбурге — рассчитывали, что сын будет им помогать. Но Юссуфа уже два года с ними не общается из-за серьезной ссоры. Родители как-то нашли один миллион евро, чтобы погасить долги за дом, но ситуация все равно неоднозначная.

После наступления 18-летия Мукоко живет самостоятельной жизнью и может без разрешения родителей подписывать контракт с любым профессиональным клубом. Именно потому он так оттягивал вопрос продления контракта — хотел, чтобы комиссионные получили не приемные родители, а он сам и его агент. Ну а «Боруссия» из-за этого попала в не самое приятное положение — теперь нужно либо платить Мукоко серьезные подъемные, либо отпускать его летом свободным агентом.

Юссуфа Мукоко. Фото Global Look Press
Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press

Мукоко хочет перейти в «Барселону»

«Боруссия» была готова дать Мукоко 5 миллионов евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Но окружение форварда считает, что этого недостаточно. Как пишет Sky Sport, Юссуфа хочет получить единовременно 10 миллионов за пролонгацию соглашения с дортмундцами.

Особенно внимательно за переговорами Юссуфы и «Боруссии» следит «Барселона». Каталонцы дали форварду понять, что готовы подписать его летом — как пишет Diario Sport, это должно быть ответом на подписание «Реалом» 16-летнего бразильца Эндрика. Учитывая финансовые сложности «Барсы», организовать трансфер зимой никак не удастся. Сорвать планы «Барсы» собирается «Ньюкасл» — «сороки» готовы здесь и сейчас предложить «Боруссии» 30 миллионов евро, а самому юноше положат зарплату 9 миллионов за сезон. Есть и другие претенденты — «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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Правда, сам Мукоко хочет выступать за «Барселону» и не скрывает этого. Но ради переезда на «Камп Ноу» придется согласиться на условия каталонского клуба — они не собираются перебивать предложения по зарплате от конкурентов. Как пишет Diario, Мукоко хочет 7 миллионов евро в год и гарантии того, что будет одним из ключевых игроков команды. Но по понятным причинам (хотя бы из-за наличия в составе Роберта Левандовски) «Барса» на такие условия пойти не может.

Но дело осложняется скандалом, который разогревает Bild. Как пишет Daily Mail, «Челси» и «Ньюкасл» готовы отказаться от трансфера из-за сомнений в его возрасте. Немецкий футбольный союз в 2017-м уже проводил расследование по поводу возраста Мукоко и на основе предоставленных «Боруссией» документов пришел к выводу, что все в порядке. На недавний запрос Daily Mail в DFB ответили коротко: «Не даем комментарии по поводу спекуляций». Но кажется, что теперь погасить волну пересудов о возрасте Юссуфы будет куда сложнее.

Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
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