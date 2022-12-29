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Сегодня, 10:00

Хвича, Гвардиол, звезды «Барселоны» и «Реала». Кто больше всего подорожал в европейских топ-5

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Хвича Кварацхелия, Йошко Гвардиол, Орельен Чуамени.
«СЭ» фиксирует рост стоимости лучших игроков Европы.

«СЭ» продолжает подводить финансовые итоги года. Недавно мы рассказывали о самых подешевевших футболистах топ-5 лиг. На очереди игроки, чей ценник взлетел в 2022 году мощнее всех в Европе.

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АПЛ: в топе есть даже Нуньес

Самые подорожавшие игроки за 2022 год.

На первом месте в чемпионате Англии — бразильский вингер «МЮ» Антони. За год он подорожал в три раза — с 25 до 75 миллионов евро! Да, Антони пока не показывает такой же игры, как в «Аяксе» (поэтому его ценник в последнем обновлении Transfermarkt не изменился). Но бразилец точно входит в топ-10 игроков на своей позиции — «МЮ» оценил его выше «рынка», заплатив 95 миллионов евро. Не стоит забывать, что Антони всего 22 года — это тоже сказалось на росте его трансферной стоимости.

Похожая ситуация и у Дарвина Нуньеса. 23-летний уругваец все еще адаптируется к АПЛ и не так результативен, как Эрлинг Холанн, с которым его многие сравнивали. В последнем обновлении Transfermarkt его цена тоже не изменилась и застыла на отметке 70 миллионов евро (это на 38 миллионов больше, чем год назад).

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Следом расположился Букайо Сака (+35 миллионов евро). В 21 год он уже стал лидером «Арсенала» и успешно выступает за сборную Англии. На ЧМ-2022 Сака забил два гола и отдал две результативные передачи, а прямо сейчас лидирует в АПЛ — все это также отразилось на рыночной стоимости игрока. Теперь Букайо стоит 100 миллионов евро — дороже него в мире только Мбаппе (180), Холлан (170), Винисиус (120), Беллингем и Фоден (оба — по 110).

На 35 миллионов евро подорожали Луис Диас и Марк Кукурелья. Диас органично вписался в игру «Ливерпуля», а Кукурелья отправился на повышение в «Челси» за 65 миллионов евро. Стоит выделить и скачок Габриэля Мартинелли с Алексисом Мак Аллистером (у обоих — плюс 32 миллиона евро к ценнику). Они здорово проводят нынешний сезон, а аргентинец вдобавок к своим успехам в АПЛ еще и стал чемпионом мира.

Бундеслига: Гвардиол, Мусиала и все остальные

Самые подорожавшие игроки за 2022 год.

В чемпионате Германии самый мощный прирост рыночной стоимости показал Йошко Гвардиол. 20-летний хорват не первый год считается одним из наиболее перспективных защитников в мире, а ЧМ-2022 лишь подтвердил эти расклады. У Гвардиола цифры те же, что и у Антони: за год он подорожал втрое — с 25 до 75 миллионов евро.

Джамал Мусиала стал дороже на 45 миллионов евро. Хавбеку «Баварии» всего 19 лет, но в этом сезоне он показывает отличную результативность — 12+10 в 22 матчах. Кроме того, Мусиала провел уже 20 матчей за сборную Германии — просто феноменально, учитывая его юный возраст.

На третьем месте — другой вундеркинд. 19-летний Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» подорожал на 35 миллионов евро. Как и Мусиала, англичанин проводит топ-сезон на клубном уровне, а в составе сборной записал на свой счет два результативных действия на чемпионате мира.

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По 25 миллионов прибавили к рыночной стоимости Кристофер Нкунку и Рандаль Коло Муани. Форвард «РБ Лейпциг» сохранил высокую результативность, но пропустил ЧМ из-за травмы. А вот Коло Муани совершил настоящий прорыв — год назад он стоил всего 12 миллионов евро! Урвать игрока за такую сумму уже нереально, ведь Рандаль — лучший ассистент бундеслиги и один из ведущих игроков по системе «гол+пас». Неудивительно, что после ЧМ-2022 к нему стали проявлять интерес европейские топ-клубы, которым нужно быть готовым выложить приличную сумму.

На что еще важно обратить внимание? Ценник лучшего левого защитника чемпионата Германии Давида Раума вырос на 14 миллионов евро. Восходящая звезда дортмундской «Боруссии» — 18-летний Юссуфа Мукоко — подорожал на 15 миллионов евро. Еще более юный Матис Тель, которому всего 17 лет, год назад стоит 2 миллиона евро. А теперь — 20! Летом он перешел из «Ренна» в «Баварию» и уже забил четыре гола, хотя выходил на поле исключительно на замену.

Серия А: Кварацхелия на втором месте

Самые подорожавшие игроки за 2022 год.

Пока мировые гранды думают, как переманить Рафаэля Леау, суперзвезда серии А стал дороже на 50 миллионов евро. В прошлом сезоне португалец помог «Милану» взять скудетто, а в этом продолжает забивать и отдавать голевые передачи. В 20 матчах Рафаэль записал на свой счет семь голов и девять ассистов. Кроме того, Леау дважды отличился на чемпионате мира.

На 44 миллиона подорожал Хвича Кварацхелия, который проводит выдающийся сезон в «Наполи» (17 матчей, 8 голов, 10 результативных передач) и сверкает в составе сборной Грузии. Год назад, еще выступая в «Рубине», он стоил 16 миллионов евро.

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Третье место занимает одноклубник Хвичи — Ким Мин Джэ (+28,5 миллиона евро). Защитник «Наполи» сразу закрепился в основном составе и заставил фанатов забыть об уходе Кулибали. Чуть меньший прирост трансферной стоимости у Пьера Калюлю из «Милана» (+25 миллионов евро).

Стоит отметить также подорожание Софьяна Амрабата. За год он прибавил к рыночной стоимости 16 миллионов евро, причем 15 из них — по итогам ЧМ-2022!

Форвард «Наполи» Джанлука Распадори подорожал на 15 миллионов благодаря своей результативной игре в клубе и сборной Италии. С 2 до 20 миллионов евро вырос ценник на 19-летнего защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини.

Ла Лига: лишь два игрока не из «Реала» или «Барсы»

Самые подорожавшие игроки за 2022 год.

Сразу два представителя чемпионата Испании в 2022-м подорожали на 50 миллионов евро — Орельен Тчуамени и Гави. Оба — ключевые игроки в своих клубах и сборных. А учитывая возраст каждого (Тчуамени 22 года, Гави — 18), страшно представить, как будет меняться их трансферная цена в дальнейшем.

В топ-10 самых подорожавших игроков ла лиги вошли по четыре представителя «Реала» и «Барсы». Помимо Тчуамени и Гави, у «Реала» это Родриго (+40 миллионов), Федерико Вальверде (+35 миллионов) и Винисиус (+20 миллионов), а у «Барсы» — Усман Дембеле (+30 миллионов), Рональд Араухо (+25 миллионов) и Педри (+20 миллионов). Испанец Педри и бразильцы из «Реала» могли прокачать свои ценники еще мощнее, если бы их сборные выступили в Катаре более успешно.

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Отдельно стоит отметить прогресс грузинского голкипера Георгия Мамардашвили. Он окончательно закрепился в статусе первого номера «Валенсии» и за год подорожал на 22 миллиона. За Георгием уже охотятся ведущие клубы Европы, например «Ювентус». Еще один игрок, который попал в топ-10 самых подорожавших игроков ла лиги и при этом не играет в «Реале» или «Барсе», — Нико Уильямс из «Атлетика» (+17 миллионов).

Лига 1: на первом месте не Мбаппе

Самые подорожавшие игроки за 2022 год.

В чемпионате Франции самый большой прирост показал португалец Витинья (+33 миллиона евро). Цена на игрока стала расти еще в «Порту», а трансфер в «ПСЖ» за 41,5 миллиона евро и его перформанс в Париже закрепили успех.

Вингер «Ренна» Мартен Терье в прошлом сезоне забил 21 гол и стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги 1, уступив лишь Мбаппе (28) и Бен-Йеддеру (25). В текущем сезоне на счету Терье 8+3 в чемпионате Франции и 3+1 в Лиге Европы. Неудивительно, что за год Мартен подорожал с 14 до 35 миллионов евро.

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Килиан Мбаппе лишь на третьем месте с приростом в 20 миллионов евро. Сейчас Мбаппе стоит 180 миллионов и является самым дорогим футболистом планеты. В списке самых подорожавших футболистов рядом с ним еще два игрока «ПСЖ» — 20-летние Нуну Мендеш (+20 миллионов) и Уго Экитике (+19 миллионов).

На 15 миллионов подорожал Хефрен Тюрам — младший сын Лилиана Тюрама и брат Маркуса Тюрама. Хефрен играет в «Ницце» и к 21 году успел поработать с Патриком Виейра и Тьерри Анри — легендами сборной Франции, с которыми играл его отец.

Хвича Кварацхелия
Футбол
Дарвин Нуньес
Джамал Мусиала
Орельен Тчуамени
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
3
6
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