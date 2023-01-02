Потенциальные открытия-2023: наследник Роналду в «МЮ», копия Холанна и турок, чуть не перешедший в ЦСКА

Те, кого ждет прорыв в этом году.

Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо. Фото Global Look Press

Возраст: 18 лет

Гражданство: Аргентина/Испания

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Позиция: левый вингер

В сезоне-2022/23: 12 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи

У «МЮ» одна из сильнейших академий на планете, но Гарначо — продукт школы «Атлетико». Он родился в Мадриде и выступал за юношескую сборную Испании, но на взрослом уровне собирается защищать цвета родины своей мамы — Аргентины. Более того, у Гарначо были небольшие шансы поехать в Катар в составе будущих чемпионов мира, но Лионель Скалони предпочел юноше, еще не дебютировавшему за национальную команду, более опытных футболистов. Гарначо это сильно расстроило.

Впрочем, будущее Алехандро все равно безоблачно. Его уже миллион раз сравнивали с Криштиану Роналду из-за позиции, манеры игры и празднований в стиле португальца. Эрик тен Хаг доверяет Гарначо: 18-летний хавбек уже забил первый мяч в АПЛ, а после ухода Роналду должен получать больше игрового времени. Но «МЮ» нужно быть аккуратнее: за Гарначо давно наблюдают конкуренты во главе с «Реалом».

Матис Тель

Матис Тель. Фото Global Look Press

Возраст: 17 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Бавария»

Позиция: нападающий/вингер

В сезоне-2022/23: 12 матчей, 4 гола

«Ему всего 17, но он обладает качествами, которые мало у кого есть в мире. Он самый талантливый футболист Европы на своей позиции», — так минувшим летом спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал покупку Теля у «Ренна» за 20 миллионов евро без учета бонусов. Юлиан Нагельсманн добавил: «Однажды Матис забьет 40 голов за сезон».

Эти слова говорят о многом. И громкие авансы Тель начал отрабатывать сразу же: в августе он стал самым молодым игроком, забившим за «Баварию» в Кубке Германии, а в сентябре установил это же достижение в бундеслиге. Понятно, что в 17 лет рано претендовать на место в стартовом составе суперклуба, но Тель планомерно пробивается туда. У «Баварии» после ухода Роберта Левандовски как раз нет забивного центрфорварда — может быть, уже в 2023 году им станет юный француз.

Райан Шерки

Райан Шерки. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Лион»

Позиция: правый вингер

В сезоне-2022/23: 12 матчей, 3 голевые передачи

Шерки давно ходит в подающих надежды. Нападающий «Лиона» каждый год попадает в различные списки перспективной молодежи и еще в 2020 году мог перейти в «Реал». Его не раз называли одним из лучших талантов, которого выпускала академия «Лиона», а она вообще-то вырастила Карима Бензема.

С форвардом «Реала» Шерки сравнивают постоянно: оба родились в Лионе, у обоих алжирские корни, оба рано заиграли в родной команде и попали на радар «Реала». Правда, Шерки в уходящем году притормозил развитие из-за травмы, но менее одаренным от этого не стал.

Беньямин Шешко

Беньямин Шешко. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Гражданство: Словения

Клуб: «Зальцбург»

Позиция: нападающий

В сезоне-2022/23: 31 матч, 10 голов, 5 голевых передач

Благодаря «Зальцбургу» широкая публика узнала имя Эрлинга Холанна, потому и к этому молодому форварду должно быть пристальное внимание. Шешко и сам говорит: «Мои одноклубники считают, что мы с Холанном похожи, особенно скоростью. Большинство из них твердит мне, что я даже лучше него!»

Скорость словенца действительно высока — радары фиксировали ее на отметке 36,1 км/ч. Но Шешко выделяется и результативностью: к 19 годам он уже забил 45 мячей на взрослом уровне, в том числе пять — за сборную Словении. Естественно, Шешко заслужил и интерес топ-клубов. Пока что он переходит в «Лейпциг» — родственный «Зальцбургу» клуб уже заплатил за словенца 24 миллиона евро, а сам трансфер состоится через полгода.

Девайн Ренч

Девайн Ренч. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Гражданство: Нидерланды

Клуб: «Аякс»

Позиция: правый защитник

В сезоне-2022/23: 17 матчей, 2 гола, 1 голевая передача

Половина состава «Аякса» может выстрелить в следующем году, в том числе Ренч. Он универсал: может сыграть на любой позиции в обороне или в опорной зоне, хотя в этом сезоне Ренча чаще всего используют справа. Луи ван Гал, известный способностью разглядывать потенциал у молодежи, тоже осведомлен о таланте Девайна: именно при ван Гале Ренч дебютировал в сборной Нидерландов и даже попал в расширенный список перед ЧМ-2022.

К Ренчу уже проявляли интерес «Барселона» и «Ювентус», и нет сомнений, что скоро он засверкает в клубе из топ-5 лиг. Универсальные защитники, владеющие обеими ногами, — большущая редкость в футболе.

Джорджо Скальвини

Джорджо Скальвини. Фото Global Look Press

Возраст: 19 лет

Гражданство: Италия

Клуб: «Аталанта»

Позиция: центральный защитник

В сезоне-2022/23: 12 матчей, 1 гол

Скальвини прошел все юношеские и молодежные сборные Италии, хотя никогда нигде не выделялся. Трудолюбивый центральный защитник, обладающий высоким ростом и неплохой правой ногой — что тут оригинального?

Но перейдя во взрослый футбол, Скальвини стал заметно прогрессировать, а 2022 год уже стал прорывным для итальянца. Конечно, помогло доверие Джан Пьеро Гасперини — он с марта начал регулярно выпускать юношу в стартовом составе, а в июне Скальвини еще и дебютировал в сборной Италии. В этом сезоне без 19-летнего защитника, периодически играющего в опорной зоне, невозможно представить стартовый состав «Аталанты». И, конечно же, на Скальвини уже объявили охоту все топ-клубы серии А.

Йереми Пино

Йереми Пино. Фото Global Look Press

Возраст: 20 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Вильярреал»

Позиция: правый вингер

В сезоне-2022/23: 22 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Пино — уже сформировавшаяся локальная звезда, переросшая «Вильярреал». Он даже попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2022, хоть и не сыграл в Катаре ни минуты. Красноречива и цена 20-летнего хавбека на Transfermarkt — 38 миллионов евро.

Вы точно слышали его фамилию в феврале 2022 года, когда Пино оформил покер в ворота «Эспаньола». Но это была не единичная вспышка: Йереми — двигатель сегодняшнего «Вильярреала» с широченным набором качеств. В 2017-м Пино хотела завербовать «Барселона», но тот выбрал «желтую подлодку» — посчитал, что там будет легче пробиться во взрослый футбол. Пока кажется, что-то решение было верным, но пора уходить на повышение.

Бреннан Джонсон

Бреннан Джонсон. Фото Global Look Press

Возраст: 21 год

Гражданство: Уэльс

Клуб: «Ноттингем Форест»

Позиция: нападающий/вингер

В сезоне-2022/23: 25 матчей, 6 голов, 1 голевая передача

Болельщики «Ноттингем Форест» обожают этого молодого человека. Джонсон родился в Ноттингеме, прошел все ступени обучения академии и в прошлом сезоне помог родной команде впервые в этом веке выйти в премьер-лигу. За прошлый год Джонсон забил 16 голов в чемпионшипе и занял восьмое место в снайперской гонке.

В АПЛ «Форесту» тяжело бороться, но Джонсон и здесь продолжает играть и забивать. В ноябре он ездил в Катар и принял участие во всех трех матчах сборной Уэльса на групповом этапе чемпионата мира.

Оркун Кекчю

Оркун Кекчю. Фото Global Look Press

Возраст: 21 год

Гражданство: Турция

Клуб: «Фейеноорд»

Позиция: центральный полузащитник

В сезоне-2022/23: 22 матча, 7 голов, 3 голевые передачи

В декабре 2021 года Кекчю связывали с переходом в ЦСКА. Для армейцев эта была бы суперудачная сделка, но все сорвалось. Теперь фамилия турка появляется в новостях рядом с клубами другого калибра — «Ювентусом», «Миланом», «Барселоной».

Кекчю родился в Нидерландах и в юношестве защищал оранжевые цвета. Правда, на взрослом уровне он все же решил выступать за историческую родину и уже сыграл 18 матчей за сборную Турции. Впрочем, на клубный прогресс это не повлияло — в «Фейеноорде» он системообразующий футболист и уже носит капитанскую повязку.