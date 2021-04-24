«Заткнись, черт возьми!» «Бавария» спасла футбол от Суперлиги, но ей пора спасать себя от внутренних конфликтов

В главной команде Германии настали смутные времена.

Внезапный уход

Если в начале сезона подобное не могло прийти в голову, то теперь это уже почти свершившийся факт. Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик принял решение расторгнуть контракт с мюнхенским клубом.

Первые разговоры о подобном сценарии пошли сразу после объявления Йоахима Лева об уходе из сборной Германии. В начале марта он сам попросил о расторжении договора после чемпионата Европы, и Немецкий футбольный союз удовлетворил просьбу. Флика называли главным кандидатом в преемники Лева.

Действующее соглашение 56-летнего специалиста с «Баварией» рассчитано до 2023 года. И в Мюнхене никто не думал, что Флик тренер соберется в отставку. Но...

Вот что он заявил после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (3:2): «Сегодня я сказал команде, что после игры в Париже проинформировал клуб о своем желании расторгнуть контракт в конце сезона».

Что примечательно: по данным Sport1.de, сотовые телефоны руководителей «Баварии» были после финального свистка отключены. Значит, все они знали о решении Флика и намеренно ограничили доступ журналистов к себе.

Спустя сутки тот же Sport1.de обнародовал возможную причину ухода тренера. По данным источника, у Ханса-Дитера сложились напряженные отношения с 44-летним спортивным директором мюнхенцев Хасаном Салихамиджичем. Флик просил его приобрести новых игроков и иметь право выбора трансферов. Он также выступал против расставаний с Тиаго Алькантарой (в 2020-м отправился в «Ливерпуль»), Давидом Алабой (уже объявил, что покинет «Баварию») и Жеромом Боатенгом (Салихамиджич сообщил, что договор, заканчивающийся в июне 2021-го, продлен не будет).

Однако эту повестку затмило объявление 12 «диссидентов» о создании нового турнира — Суперлиги. «Бавария» не только не вошла в число учредителей, но и стала одним из ярых противников нового проекта.

Борьба против Суперлиги

О формировании Суперлиги стало известно в ночь с 18 на 19 апреля. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Тогда же объявили, что еще 8 пока не названных клубов вступят в турнир позднее. Приглашение «Баварии», одного из европейских грандов и победителя Лиги чемпионов-2019/20, стало бы вполне логичным, однако мюнхенцы заняли жесткую позицию против революционного проекта.

Президент «Баварии» Херберт Хайнер сделал официальное заявление:

— Члены клуба и болельщики отвергают Суперлигу. Нашим желанием и целью является сохранение для европейских команд замечательного и эмоционального турнира под названием Лига чемпионов, который мы хотим развивать вместе с УЕФА. «Бавария» говорит «нет» Суперлиге.

Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге также отметил важность выступлений в ЛЧ:

— От имени правления я имею право четко заявить, что «Бавария» не будет принимать участие в Суперлиге. Мы солидарны с бундеслигой. Игра в Лиге чемпионов в качестве немецкого клуба для нас всегда была и остается большой радостью. По-прежнему с удовольствием вспоминаем нашу прошлогоднюю победу в финале в Лиссабоне. Такой счастливый момент невозможно забыть. Для «Баварии» Лига чемпионов — лучший клубный турнир в мире.

Категорическая позиция немецкого монстра оказала влияние на всю ситуацию. После того, как свои принципиальные позиции объявили «Бавария» и «ПСЖ», Суперлигу очень скоро покинули все англичане, затем «Атлетико» и итальянцы — и проект, приостановили. Конечно, мнение мюнхенцев сыграло свою роль.

Известный форвард сборной Англии 80-90-х Гари Линекер прокомментировал отказ немцев так: «Европейская Суперлига не может существовать без «Баварии». Снимаю перед ней шляпу».

Помимо проявления солидарности с УЕФА, представители Мюнхена, Парижа, а также дортмундской «Боруссии» пытались повлиять на учредителей нового турнира. По информации журналиста Sport1.de Патрика Бергера, представители этих трех клубов убеждали боссов команд АПЛ отказаться от участия в Суперлиге.

В общем, «Бавария» наряду с другими приверженцами традиционных ценностей приняла активное участие в развале проекта. И, по мнению многих, спасла футбол.

Однако при этом внутри самого клуба и вокруг него всю неделю творился хаос...

Напряженная осень

Одно из прозвищ «Баварии» — ФК «Голливуд». И это не о том, что клуб скупает звезд. Никнейм родился на фоне суматохи, царившей в клубе в 80-90-х, — финансовых проблем, постоянных перестановок в руководстве, стаффе и персонале, бесконечных ссор всех со всеми.

Годы идут, команда вновь стала гегемоном в Германии и одной из лучших на всем континенте, но конфликты в «Баварии» по-прежнему случаются. О напряжении в отношениях между Фликом и Салихамиджичем стало известно в начале года — люди расходятся во взглядах на состав и трансферы. В клубе считают, что формировать команду должно правление, а задача тренера — работать с футболистами, которые есть в его распоряжении.

«Бавария» придерживается довольно консервативной политики: руководство старается проводить выгодные сделки, крайне редко решаясь на большие траты. Так, по состоянию на 2012 год одним из самых дорогих оставался переход испанца Хави Мартинеса, который обошелся в 40 миллионов евро. Уже тогда другие европейские топы не стеснялись выкладывать за футболистов плюс-минус 100.

При этом, несмотря на стабильное финансовое положение, которому можно только позавидовать, в «Баварии» по-прежнему не стремятся к большим вложениям. По итогам сезона-2019/20 клуб занял третье место на континенте с доходом 634 миллиона евро (по данным международной консалтинговой компании Deloitte). Выше только «Барселона» (715,1) и «Реал» (714,9). Выходит, денежные ресурсы у мюнхенцев есть.

Но трансферная компания лета-осени 2020-го, мягко говоря, вызывает вопросы. Переходы оформлены под самое закрытие окна — и такое чувство, что для галочки. Показательно высказывание великого Лотара Маттеуса, одного из лучших хавбеков в истории футбола:

— В последний день подписано четверо, среди них — Коста, Сарр, Рока. Это не игроки уровня «Баварии». Вы получите человека из второй испанской лиги, Року, из «Эспаньола». А Перишич и Тиаго уходят. У состава больше нет качества.

Справедливости ради, при Салихамиджиче делались и крупные приобретения — Люка Эрнандез за 80 миллионов евро и Лерой Сане за 45. Но назвать их успешными крайне сложно — когда «Бавария» вкладывает большие средства, ожидается, что новичок станет лидером. Однако этого не произошло. И логично недовольство главного тренера Флика, который ожидал от трансферной кампании большего.

«Заткнись, черт возьми!»

Всю эту неделю параллельно с потоком информации о Суперлиге вокруг «Баварии» сгущались тучи. Издание Bild собрало полную хронологию развития конфликта между Фликом и Салихамиджичем.

Итак.

Конец января. Тренер выразил недовольство тем, что спортивный директор не держит его в курсе при планировании состава.

20 февраля. Между Фликом и Салихамиджичем происходит словесная перепалка в клубном автобусе после поражения от «Айнтрахта». По версии Bild, Ханс-Дитер бросил боснийцу фразу «Заткнись, черт возьми!»

17 марта. О февральском конфликте становится известно общественности. По данным Sportbild, который обнародовал ситуацию, это именно то, чего хотела добиться «Бавария» в ключевой момент сезона.

18 марта. Bild сообщает новые подробности. Флик приносит Салихамиджичу свои извинения. На тот момент оба намерены сотрудничать во благо клуба.

3 апреля. Флик уклоняется от ответов на вопросы журналистов о своем будущем.

7 апреля. В преддверии первого матча 1/4 финала ЛЧ с «ПСЖ» Салихамиджич объявляет, что контракт Боатенга не будет продлен. По данным немецких СМИ, решение разозлило Флика, однако публичных высказываний не последовало.

9 апреля. Румменигге призывает клуб быть более сплоченным. Но Флик делает громкое заявление: «В прошлом году наша команда была, как всем известно, лучше и качественнее, чем в этом».

17 апреля. Флик объявляет о своем решении покинуть клуб по окончании сезона.

20 апреля. Мюнхен. «Бавария» — «Байер» — 2:0. Рукопожатие Флика и Салихамиджича (слева). Фото AFP

Петиции, угрозы и недоумение

То, что в «Баварии» раскол, было довольно давно ясно и без публикации. Да, главные оппоненты, Флик, и Салихамиджич, пытаются держаться достойно. К примеру, в трансляцию матча 30-го тура чемпионата Германии с «Байером» (2:0) попал эпизод с их рукопожатием. Однако ситуация накалена до предела.

По данным Deutsche Welle, болельщики «Баварии» создали петицию с требованием к руководству убедить Флика остаться на посту главного тренера. Также фанаты негодуют из-за трансферной политики.

При этом, по информации SportBild, исполнительный совет «Баварии» провел собрание, посвященное нестабильной обстановке в клубе, и принял сторону Салихамиджича. Руководство по-прежнему не собирается делать дорогих трансферов летом, а вот зимой возможны аренды.

Что касается игроков, то они явно не ожидали такого поворота событий. Футболисты поддерживают тренера: SportBild сообщает, что лидеры мюнхенцев Мануэль Нойер и Томас Мюллер особенно расстроены тем, что клуб не смог разрешить конфликт.

Не сдаются и «люди с трибун». В четверг, 21 апреля, стало известно, что семья Салихамиджича подверглась угрозам и оскорблениям. Супруга боснийца Эстер рассказала об этом в соцсетях: «В последние дни я ежедневно получаю комментарии оскорбительного характера о моем муже. Его унижают как человека, а также атакуют всю нашу семью. Я прошу вас остановиться, так как это совсем не делает вас хорошими болельщиками».

Cамому же Хасану пришлось закрыть комментарии в Instagram из-за гнева фанатов.

Словом, полный хаос. Активное участие в европейской повестке — это, конечно, хорошо. Но не тогда, когда внутри происходит настоящий раскол. Когда клуб теряет тренера, которому удалось в некотором роде повторить подвиг Массимо Карреры в «Спартаке». Флик ведь рассматривался как просто временный вариант, но в итоге закрепился в «Баварии» и привел ее к победе в Лиге чемпионов. Ханс-Дитер хорошо знает футболистов и пользуется у них авторитетом.

К тому же проблемы с составом существуют далеко не первый год. В этом сезоне с мюнхенцами произошел настоящий прикол: из-за многочисленных травм Флик еле-еле сумел наскрести народ на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» — в Риме у немцев оказалось всего пять запасных полевых игроков. Просто смех для одного из грандов мирового футбола. Ситуации далеко не первый год. Вот мем пятилетней давности, который обрисовывает ситуацию с травмированными, — и ведь ничего не изменилось.

Мем про травмированных в «Баварии».

Иными словами, в команде сформировалась комплексная проблема с кадрами. К тому же внутренние конфликты портят атмосферу и в данном случае привели к потере тренера.

«Баварии» пора заняться решением своих проблем — с Суперлигой в Европе и без нее разберутся.

А вот найти нового хорошего тренера намного сложнее.