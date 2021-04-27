«Бавария» объявила о подписании контракта с Нагельсманном

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн с 1 июля возглавит «Баварию», сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Соглашение с 33-летним немцем рассчитано до лета 2026 года.

«Нагельсманн — это новое поколение тренеров. Несмотря на свой юный возраст, он сделал впечатляющую карьеру. Мы убеждены, что с Юлианом мы продолжим большие успехи последних нескольких лет», — приводит слова президента «Баварии» Герберта Хайнера сайт клуба.

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс Флик заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

В своей карьере Нагельсманн возглавлял «Хоффенхайм» с 2016 по 2019 год, после чего стал главным тренером «Лейпцига».