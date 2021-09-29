Победный матч с «Сити» оставил много вопросов.

«ПСЖ» победил «Манчестер Сити» — 2:0. Лео Месси забил первый гол за парижан, у Неймара и Кильяна Мбаппе по ассисту. Великое трио МНМ в действии?

На самом деле все сложнее. Ответ «да» будет подгонкой ответа под счет на табло. «Сити» доминировал весь матч, в воротах «ПСЖ» феерил Джиджи Доннарумма, еще пару раз гостям не повезло. Будь у «МС» элитарный центрфорвард, дело могло бы завершиться разгромом Парижа. Во многом из наличия на поле Месси, Мбаппе и Неймара, которые откровенно халтурили в защите, никак не помогая партнерам.

В первом тайме МНМ лентяйничали по очереди

Правда, атакующие суперзвезды «ПСЖ» не сразу выключились из оборонительных действий команды. Поначалу они халтурили по очереди. Правда, с условием, что большую часть времени все равно отдыхал Месси. Неймар в матчах лиги 1 уже выходил на позиции левого полузащитника и показывал, что готов моментами помогать в обороне. И хоть в игре с «Сити» бразилец больше запомнился фирменной «радугой», отработка в защите также присутствовала. Конечно, чаще 19-летнего дебютанта Лиги чемпионов португальца Нуну Мендеша приходилось страховать Идриссе Гею, однако иногда Неймар очень вовремя отходил назад и мешал Бернарду Силве или Рияду Махрезу.

Мбаппе, начавший матч в качестве центрфорварда, постепенно стал помогать на правом фланге. Впрочем он и Неймар больше обозначали игру в обороне, нежели действительно ею занимались. А Месси хоть и пытался эпизодами перекрывать линии для передач, это тоже в большей степени выглядело имитацией. Кроме, конечно же, защиты ворот Доннаруммы от возможного удара Махреза под «стенкой».

Две попытки отбора на троих за весь матча — объективное отражение оборонительного вклада суперзвезд.

«Семь на семь» в обороне, «три на три» в атаке

Во втором тайме разрыв между обороной и атакой парижского клуба стал виден всем. Происходящее на поле напоминало тренировочную сессию, где одни только обороняются, а другие — только атакуют.

28 сентября. Париж. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0. Парижане обороняются.

И вот так, как на скрине выше, — на протяжении практически всей второй половины игры. За редкими исключениями. Конечно, своим оборонительным бездействием трио МНМ исключало трех футболистов «Сити» из атакующих намерений, однако этот подход не просто рискованный, он суицидален. На скриншоте видно, как компактно оборонялся «ПСЖ». Однако это означает, что фланги оголены донельзя. Еще раз: фланги оголены донельзя, а в соперниках — «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, мастерски эксплуатирующий свободное пространство.

Мантра центрфорварда и фартовая магия

Если бы у Пепа еще оставались волосы, он бы точно их уже вырвал. Чего стоит момент с двумя перекладинами подряд. Еще больнее испанцу становится от мысли, что на месте Рахима Стерлинга в центре штрафной мог быть Харри Кейн...

42% времени мяч провел на трети поля парижского клуба. Да, территориально «Сити» доминировал, однако на этот раз преимущество не удалось конвертировать в голы. Правда, сыграй команды теми же составами еще 10 раз, вряд ли «ПСЖ» победит больше двух-трех раз.

Отсутствие у «Сити» футболиста, способного стабильно забивать, заставляет команду Гвардиолы рассчитывать на высшую футбольную справедливость. Как в матче с «Челси», где рикошет помог Габриэлу Жезусу забить после розыгрыша 10-го (!) углового в матче за 53 минуты. Будь в составе «Сити» Левандовски, Лукаку, тот же Кейн, да хоть Агуэро образца двухлетней давности, «ПСЖ» был бы беспощадно казнен.

Парижу сильно повезло: кроме гола, Месси не отметился яркими действиями в атаке, но очень сильно усложнял ситуацию в обороне; Мбаппе делал рывки вперед, но не оказывался в ситуации для прицельного удара, а Неймар зарабатывал фолы, крутясь вокруг себя на своей половине поля. Да, звезды организовали два гола, но футбольная магия всегда включает в свои ингредиенты удачу.

Вчера «Сити» не наказал. Однако мы помним задачу «ПСЖ». Эти три очка на групповом этапе будут мгновенно забыты, если мы вновь увидим бесславный вылет французов от более организованной команды. «Бавария», «Ливерпуль», «Челси» и «Реал» передают привет. А МНМ из волшебников тут же станут обузой и халтурщиками.