Левандовски ответил Кейну спасительной передачей, 19-летний эстонец остановил Бэйла, Манчини отрывается от Якина

Обзор состоявшихся в среду в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Кейн выше Оуэна

Группа I

Польша — Англия — 1:1 (Д.Шиманьски, 90+2 — Кейн, 72)

Албания — Сан-Марино — 5:0 (Манай, 32. Личи, 58. Бройя, 61. Хюсай, 68. Узуни, 80)

Венгрия — Андорра — 2:1 (А.Солои, 9, с пенальти. Ботко, 18 — Льовера, 82)

В среду максимальное внимание было приковано к Варшаве. Как с точки зрения последнего шанса Польши приблизиться к англичанам, так и в плане противостояния двух великих нападающих — Левандовски и Кейна. Польский форвард имел, пожалуй, самый реальный шанс забить до перерыва, однако в целом игру можно было охарактеризовать как напряженную. Неудивительно, что перед уходом на перерыв случилась небольшая заварушка, по итогам которой предупреждения получили Глик и Магуайр.

Things are getting heated in Poland ? pic.twitter.com/o1w5RtEgdf — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

В итоге самые крепкие нервы оказались у Кейна. Харри не стал ничего придумывать, а сделал то, что умеет лучше всего. Ударил и забил, обойдя в списке лучших английских снайперов Майкла Оуэна и поднявшись на пятое место. Интересно, что из 41 гола за команду «Трех львов» лишь второй раз Кейн забил из-за пределов штрафной. Уникальная же стабильность бомбардира заключается в том, что он отличается на протяжении 15 отборочных матчей мировых и европейских чемпионатов.

Take a bow, Harry Kane ? pic.twitter.com/5pQhf5jlKS — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

Впрочем, Левандовски не был бы самим собой, если бы не нашел чем ответить. Не голом — так идеальным навесом на голову экс-полузащитнику «Ахмата» Шиманьски на второй добавленной минуте. Большая игра завершилась инфарктной ничьей в пользу Англии. Она впервые в этом цикле осталась без победы, но опережает ближайшего преследователя на четыре очка. И это уже не упавшая вниз Польша, а Албания.

Poland equalize in the 91st minute! ?? pic.twitter.com/Gckhd9Jjva — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

И В Н П М О 1. Англия 6 5 1 0 18-2 16 2. Албания 6 4 0 2 10-6 12 3. Польша 6 3 2 1 19-8 11 4. Венгрия 6 3 1 2 12-10 10 5. Андорра 6 1 0 5 4-14 3 6. Сан-Марино 6 0 0 6 1-24 0

37 результативных матчей Бельгии

Группа Е

Белоруссия — Бельгия — 0:1 (Прат, 33)

Уэльс — Эстония — 0:0

Вслед за валлийцами в ставшую временным пристанищем белорусской сборной Казань приехали бельгийцы. Причем в их составе отсутствовал не только пропустивший весь сентябрьский цикл Де Брейне, но и Лукаку. Соответственно, ждать повторения мартовских 8:0 не стоило, хотя успех «Красных дьяволов» был предсказуем. Как и продолжение их результативной серии до 37 матчей. На данный момент это лучший показатель на уровне сборных, а ближайший преследователь — Аргентина — с 19 играми отстает почти в два раза.

Столь же гигантским выглядит отрыв «Красных дьяволов» от соперников по группе. По сути, интрига здесь свелась к борьбе за второе место, и Уэльс после суперволевой победы в прошлом туре упустил шанс обойти Чехию. На пути валлийцев оказалась стена в лице 19-летнего голкипера Карла Хейна. Вратарь молодежки лондонского «Арсенала» совершил несколько невероятных сейвов, чем вывел из равновесия Бэйла. Ничем иным не объяснить, как Гарет на добивании с нескольких метров пробил головой в штангу. Впрочем, пока здесь все в руках Уэльса, который провел на один матч меньше Чехии.

? «This is a marvelous moment — the Red Wall rises» ???



Wales fans remember the late Gary Speed in the 52nd minute in their World Cup Qualifier against Estonia, on what would have been his 52nd birthday ???



? SS Main Eventpic.twitter.com/0YPyU0zgx2 — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 8, 2021

Самый трогательный момент вечера — овация в Кардиффе в память о Гари Спиде на 52-й минуте. Именно столько лет исполнилось бы знаменитому полузащитнику в день игры.

И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 1 0 21-4 16 2. Чехия 5 2 1 2 8-7 7 3. Уэльс 4 2 1 1 5-5 7 4. Белоруссия 5 1 0 4 6-15 3 5. Эстония 4 0 1 3 6-15 1

Карасев зафиксировал первое поражение Швеции

Группа В

Косово — Испания — 0:2 (Пабло Форнальс, 32. Ферран Торрес, 90)

Греция — Швеция — 2:1 (Бакасетас, 62. Павлидис, 78 — Куайзон, 80)

Испания в Приштине повела в счете после классного удара Пабло Форнальса, который забил свой первый гол за сборную. Но интересно даже не это, а тот факт, что три игры за «Красную фурию» полузащитник провел, представляя три разных клуба — «Малагу», «Вильярреал» и «Вест Хэм». В роли же ассистента выступил Мората. Любимец Луиса Энрике — самый результативный игрок сборной под началом нынешнего тренера с восемью голами и двумя результативными передачами.

Дальнейшие события подтвердили статистику, согласно которой Испания в отборах на крупные турниры не уступала, ведя в счете по итогам первого тайма. Была, конечно, угроза потерять очки, когда отличный шанс упустил Муричи, но Ферран Торрес поставил точку своим шестым голом в сборной в 2021 году. Настроение испанцам подняло и то, что в Афинах уступила Швеция, которая, впрочем, по-прежнему остается теневым лидером.

?? Greece move up to 3rd in Group B with an important

win over Sweden ?#WCQ pic.twitter.com/C0lvfCGBE5 — European Qualifiers (@EURO2020) September 8, 2021

Игра же в греческой столице стала одной из самых горячих в этот день. Особенно в исполнении не знавших побед греков, которые играли острее Швеции. Возможно, эллинов вдохновило присутствие на Олимпийском стадионе Отто Рехагля? Камера показала улыбающегося триумфатора Евро-2004 в тот момент, когда после нескольких минут ожидания Сергей Карасев дождался решения ВАР и засчитал второй гол хозяев. А ведь до этого полузащитник «Краснодара» Классон из отличной позиции попал в штангу. И хотя шведы все же размочили счет, им не удалось спастись от первого в этом цикле поражения, несмотря на семь добавленных российским арбитром минут.

И В Н П М О 1. Испания 6 4 1 1 13-5 13 2. Швеция 4 3 0 1 7-3 9 3. Греция 4 1 3 0 5-4 6 4. Косово 5 1 1 3 3-9 4 5. Грузия 5 0 1 4 2-9 1

Подарок для Манчини из Белфаста

Группа С

Италия — Литва — 5:0 (Мойзе Кин, 11, 29. Уткус, 14, в свои ворота. Распадори, 24. Ди Лоренцо, 54)

Северная Ирландия — Швейцария — 0:0

Две ничьих — не тот результат, на который рассчитывала Италия после триумфа на Евро-2020. Но даже если допустить мысль, что команда Роберто Манчини расслабилась, Литва не тот соперник, чтобы стать серьезной проблемой для «адзурры». Чтобы убедиться в очевидном, хватило половины тайма, и так быстро перевеса в три мяча в отборах на чемпионаты мира итальянцы не добивались с 1964 года, а четыре раза за полчаса не забивали никогда.

Мойзе Кин забил за сборную после паузы в два с половиной года, а первый гол Распадори на таком уровне состоялся со второго захода. В первом случае взятие ворот записали не на вдохновленного выступлением на родном стадионе форварда «Сассуоло», а на литовского защитника. Прежде никогда у Италии в одной игре не отличались два футболиста 2000 года рождения. В итоге хозяева доигрались до того, что вывели Манчини на третье место среди самых результативных тренеров «адзурры». Под началом экс-наставника «Зенита» они забили 98 мячей. Больше только у легендарных Витторио Поццо (223) и Энцо Беарзота (115).

What a finish, Moise Kean ? pic.twitter.com/TqWCbhx9Gq — ESPN FC (@ESPNFC) September 8, 2021

Кроме того, мировой рекорд Италии увеличился до 37 матчей без поражений, а важнее всего для нее был результат игры в Белфасте. Там Северная Ирландия максимально осложнила жизнь Швейцарии, и «Уиндзор Парк» буквально сошел с ума, когда Пикок-Фаррелл парировал пенальти от Сеферовича. Похоже, бомбардир гостей не изучал своего оппонента, который недавно отразил 11-метровый в игре с Литвой, а еще один сейв при ударе с точки сделал в составе «Шеффилд Уэнсдей». Так под началом недавно принявшего сборную экс-наставника «Спартака» Мурата Якина швейцарцы потеряли преимущество над Италией по потерянным очкам. Все возвращается на круги своя?

? Bailey Peacock-Farrell has already saved 3 penalties this season!



??? Hero in between the sticks! pic.twitter.com/AKBfWYkr7K — SPORF (@Sporf) September 8, 2021

И В Н П М О 1. Италия 6 4 2 0 12-1 14 2. Швейцария 4 2 2 0 4-1 8 3. Сев.Ирландия 4 1 2 1 4-3 5 4. Болгария 5 1 2 2 3-6 5 5. Литва 5 0 0 5 1-13 0

Идеальный Флик и провал Армении

Группа J

Исландия — Германия — 0:4 (Гнабри, 4. Рюдигер, 24. Сане, 56. Вернер, 88)

Армения — Лихтенштейн — 1:1 (Мхитарян, 45+5, с пенальти — Н.Фрик, 80)

Северная Македония — Румыния — 0:0

Ханси Флик начал работу в сборной почти так же, как в свое время в «Баварии». В трех первых матчах — три победы. Исландская оказалась не самой сложной. Не считать же проблемой заминку почти на две минуты, в течение которых ВАР утверждал быстрый гол Гнабри. О чем говорить, если мяч в сетку отправил даже делающий это по большим праздникам и не отличавшийся в сборной с 2017 года Рюдигер?

?? Serge Gnabry fires Germany into the lead ?#WCQ pic.twitter.com/cVSEvQdUFZ — European Qualifiers (@EURO2020) September 8, 2021

Да, был намек на интригу в начале второго тайма, однако исландский игрок отправил мяч в сетку из офсайда, и практически сразу Сане довел счет до крупного. Наконец Вернер поразил цель во всех трех матчах под началом Флика. Неужели новый тренер возродил раскисшего в «Челси» бомбардира? На этот вопрос ответить сложно, а очевидная вещь — Флик стал вторым после своего бывшего шефа Йоахима Лева специалистом, стартовавшим в сборной с трех сухих побед.

3?? games

9?? points

1??2?? scored

0?? conceded



Flick era off to a flyer ? pic.twitter.com/adrDxKSDkX — Germany (@DFB_Team_EN) September 8, 2021

Также в этой группе было интересно, как переживет унизительные 0:6 от немцев Армения. Казалось, с учетом уровня соперника с этим не возникнет никаких проблем, и гол Мхитаряна в концовке первого тайма оправдывал ожидания. Однако Лихтенштейн добился ничьей, и после трех весенних побед в сентябре команда Хоакина Капарроса набрала за три тура только два очка. Лидировавшие по итогам весеннего цикла армяне удержались на второй позиции только благодаря ничьей македонцев и румын.