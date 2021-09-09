Левандовски ответил Кейну спасительной передачей, 19-летний эстонец остановил Бэйла, Манчини отрывается от Якина
Кейн выше Оуэна
Группа I
Польша — Англия — 1:1 (Д.Шиманьски, 90+2 — Кейн, 72)
Албания — Сан-Марино — 5:0 (Манай, 32. Личи, 58. Бройя, 61. Хюсай, 68. Узуни, 80)
Венгрия — Андорра — 2:1 (А.Солои, 9, с пенальти. Ботко, 18 — Льовера, 82)
В среду максимальное внимание было приковано к Варшаве. Как с точки зрения последнего шанса Польши приблизиться к англичанам, так и в плане противостояния двух великих нападающих — Левандовски и Кейна. Польский форвард имел, пожалуй, самый реальный шанс забить до перерыва, однако в целом игру можно было охарактеризовать как напряженную. Неудивительно, что перед уходом на перерыв случилась небольшая заварушка, по итогам которой предупреждения получили Глик и Магуайр.
В итоге самые крепкие нервы оказались у Кейна. Харри не стал ничего придумывать, а сделал то, что умеет лучше всего. Ударил и забил, обойдя в списке лучших английских снайперов Майкла Оуэна и поднявшись на пятое место. Интересно, что из 41 гола за команду «Трех львов» лишь второй раз Кейн забил из-за пределов штрафной. Уникальная же стабильность бомбардира заключается в том, что он отличается на протяжении 15 отборочных матчей мировых и европейских чемпионатов.
Впрочем, Левандовски не был бы самим собой, если бы не нашел чем ответить. Не голом — так идеальным навесом на голову экс-полузащитнику «Ахмата» Шиманьски на второй добавленной минуте. Большая игра завершилась инфарктной ничьей в пользу Англии. Она впервые в этом цикле осталась без победы, но опережает ближайшего преследователя на четыре очка. И это уже не упавшая вниз Польша, а Албания.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Англия
|
6
|
5
|
1
|
0
|
18-2
|
16
|
2. Албания
|
6
|
4
|
0
|
2
|
10-6
|
12
|
3. Польша
|
6
|
3
|
2
|
1
|
19-8
|
11
|
4. Венгрия
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12-10
|
10
|
5. Андорра
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4-14
|
3
|
6. Сан-Марино
|
6
|
0
|
0
|
6
|
1-24
|
0
37 результативных матчей Бельгии
Группа Е
Белоруссия — Бельгия — 0:1 (Прат, 33)
Уэльс — Эстония — 0:0
Вслед за валлийцами в ставшую временным пристанищем белорусской сборной Казань приехали бельгийцы. Причем в их составе отсутствовал не только пропустивший весь сентябрьский цикл Де Брейне, но и Лукаку. Соответственно, ждать повторения мартовских 8:0 не стоило, хотя успех «Красных дьяволов» был предсказуем. Как и продолжение их результативной серии до 37 матчей. На данный момент это лучший показатель на уровне сборных, а ближайший преследователь — Аргентина — с 19 играми отстает почти в два раза.
Столь же гигантским выглядит отрыв «Красных дьяволов» от соперников по группе. По сути, интрига здесь свелась к борьбе за второе место, и Уэльс после суперволевой победы в прошлом туре упустил шанс обойти Чехию. На пути валлийцев оказалась стена в лице 19-летнего голкипера Карла Хейна. Вратарь молодежки лондонского «Арсенала» совершил несколько невероятных сейвов, чем вывел из равновесия Бэйла. Ничем иным не объяснить, как Гарет на добивании с нескольких метров пробил головой в штангу. Впрочем, пока здесь все в руках Уэльса, который провел на один матч меньше Чехии.
Самый трогательный момент вечера — овация в Кардиффе в память о Гари Спиде на 52-й минуте. Именно столько лет исполнилось бы знаменитому полузащитнику в день игры.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
5
|
1
|
0
|
21-4
|
16
|
2. Чехия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8-7
|
7
|
3. Уэльс
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-5
|
7
|
4. Белоруссия
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6-15
|
3
|
5. Эстония
|
4
|
0
|
1
|
3
|
6-15
|
1
Карасев зафиксировал первое поражение Швеции
Группа В
Косово — Испания — 0:2 (Пабло Форнальс, 32. Ферран Торрес, 90)
Греция — Швеция — 2:1 (Бакасетас, 62. Павлидис, 78 — Куайзон, 80)
Испания в Приштине повела в счете после классного удара Пабло Форнальса, который забил свой первый гол за сборную. Но интересно даже не это, а тот факт, что три игры за «Красную фурию» полузащитник провел, представляя три разных клуба — «Малагу», «Вильярреал» и «Вест Хэм». В роли же ассистента выступил Мората. Любимец Луиса Энрике — самый результативный игрок сборной под началом нынешнего тренера с восемью голами и двумя результативными передачами.
Дальнейшие события подтвердили статистику, согласно которой Испания в отборах на крупные турниры не уступала, ведя в счете по итогам первого тайма. Была, конечно, угроза потерять очки, когда отличный шанс упустил Муричи, но Ферран Торрес поставил точку своим шестым голом в сборной в 2021 году. Настроение испанцам подняло и то, что в Афинах уступила Швеция, которая, впрочем, по-прежнему остается теневым лидером.
Игра же в греческой столице стала одной из самых горячих в этот день. Особенно в исполнении не знавших побед греков, которые играли острее Швеции. Возможно, эллинов вдохновило присутствие на Олимпийском стадионе Отто Рехагля? Камера показала улыбающегося триумфатора Евро-2004 в тот момент, когда после нескольких минут ожидания Сергей Карасев дождался решения ВАР и засчитал второй гол хозяев. А ведь до этого полузащитник «Краснодара» Классон из отличной позиции попал в штангу. И хотя шведы все же размочили счет, им не удалось спастись от первого в этом цикле поражения, несмотря на семь добавленных российским арбитром минут.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Испания
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13-5
|
13
|
2. Швеция
|
4
|
3
|
0
|
1
|
7-3
|
9
|
3. Греция
|
4
|
1
|
3
|
0
|
5-4
|
6
|
4. Косово
|
5
|
1
|
1
|
3
|
3-9
|
4
|
5. Грузия
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2-9
|
1
Подарок для Манчини из Белфаста
Группа С
Италия — Литва — 5:0 (Мойзе Кин, 11, 29. Уткус, 14, в свои ворота. Распадори, 24. Ди Лоренцо, 54)
Северная Ирландия — Швейцария — 0:0
Две ничьих — не тот результат, на который рассчитывала Италия после триумфа на Евро-2020. Но даже если допустить мысль, что команда Роберто Манчини расслабилась, Литва не тот соперник, чтобы стать серьезной проблемой для «адзурры». Чтобы убедиться в очевидном, хватило половины тайма, и так быстро перевеса в три мяча в отборах на чемпионаты мира итальянцы не добивались с 1964 года, а четыре раза за полчаса не забивали никогда.
Мойзе Кин забил за сборную после паузы в два с половиной года, а первый гол Распадори на таком уровне состоялся со второго захода. В первом случае взятие ворот записали не на вдохновленного выступлением на родном стадионе форварда «Сассуоло», а на литовского защитника. Прежде никогда у Италии в одной игре не отличались два футболиста 2000 года рождения. В итоге хозяева доигрались до того, что вывели Манчини на третье место среди самых результативных тренеров «адзурры». Под началом экс-наставника «Зенита» они забили 98 мячей. Больше только у легендарных Витторио Поццо (223) и Энцо Беарзота (115).
Кроме того, мировой рекорд Италии увеличился до 37 матчей без поражений, а важнее всего для нее был результат игры в Белфасте. Там Северная Ирландия максимально осложнила жизнь Швейцарии, и «Уиндзор Парк» буквально сошел с ума, когда Пикок-Фаррелл парировал пенальти от Сеферовича. Похоже, бомбардир гостей не изучал своего оппонента, который недавно отразил 11-метровый в игре с Литвой, а еще один сейв при ударе с точки сделал в составе «Шеффилд Уэнсдей». Так под началом недавно принявшего сборную экс-наставника «Спартака» Мурата Якина швейцарцы потеряли преимущество над Италией по потерянным очкам. Все возвращается на круги своя?
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Италия
|
6
|
4
|
2
|
0
|
12-1
|
14
|
2. Швейцария
|
4
|
2
|
2
|
0
|
4-1
|
8
|
3. Сев.Ирландия
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-3
|
5
|
4. Болгария
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-6
|
5
|
5. Литва
|
5
|
0
|
0
|
5
|
1-13
|
0
Идеальный Флик и провал Армении
Группа J
Исландия — Германия — 0:4 (Гнабри, 4. Рюдигер, 24. Сане, 56. Вернер, 88)
Армения — Лихтенштейн — 1:1 (Мхитарян, 45+5, с пенальти — Н.Фрик, 80)
Северная Македония — Румыния — 0:0
Ханси Флик начал работу в сборной почти так же, как в свое время в «Баварии». В трех первых матчах — три победы. Исландская оказалась не самой сложной. Не считать же проблемой заминку почти на две минуты, в течение которых ВАР утверждал быстрый гол Гнабри. О чем говорить, если мяч в сетку отправил даже делающий это по большим праздникам и не отличавшийся в сборной с 2017 года Рюдигер?
Да, был намек на интригу в начале второго тайма, однако исландский игрок отправил мяч в сетку из офсайда, и практически сразу Сане довел счет до крупного. Наконец Вернер поразил цель во всех трех матчах под началом Флика. Неужели новый тренер возродил раскисшего в «Челси» бомбардира? На этот вопрос ответить сложно, а очевидная вещь — Флик стал вторым после своего бывшего шефа Йоахима Лева специалистом, стартовавшим в сборной с трех сухих побед.
Также в этой группе было интересно, как переживет унизительные 0:6 от немцев Армения. Казалось, с учетом уровня соперника с этим не возникнет никаких проблем, и гол Мхитаряна в концовке первого тайма оправдывал ожидания. Однако Лихтенштейн добился ничьей, и после трех весенних побед в сентябре команда Хоакина Капарроса набрала за три тура только два очка. Лидировавшие по итогам весеннего цикла армяне удержались на второй позиции только благодаря ничьей македонцев и румын.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Германия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
17-2
|
15
|
2. Армения
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7-9
|
11
|
3. Румыния
|
6
|
3
|
1
|
2
|
9-6
|
10
|
4. Сев.Македония
|
6
|
2
|
3
|
1
|
11-6
|
9
|
5. Исландия
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6-14
|
4
|
6. Лихтенштейн
|
6
|
0
|
1
|
5
|
2-15
|
1
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