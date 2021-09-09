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Левандовски ответил Кейну спасительной передачей, 19-летний эстонец остановил Бэйла, Манчини отрывается от Якина

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:15
8 сентября. Польша — Англия — 1:1. Харри Кейн. Фото Twitter
8 сентября. Польша — Англия — 1:1. Харри Кейн. Фото Twitter
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Обзор состоявшихся в среду в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Кейн выше Оуэна

Группа I
Польша — Англия — 1:1 (Д.Шиманьски, 90+2 — Кейн, 72)
Албания — Сан-Марино — 5:0 (Манай, 32. Личи, 58. Бройя, 61. Хюсай, 68. Узуни, 80)
Венгрия — Андорра — 2:1 (А.Солои, 9, с пенальти. Ботко, 18 — Льовера, 82)

В среду максимальное внимание было приковано к Варшаве. Как с точки зрения последнего шанса Польши приблизиться к англичанам, так и в плане противостояния двух великих нападающих — Левандовски и Кейна. Польский форвард имел, пожалуй, самый реальный шанс забить до перерыва, однако в целом игру можно было охарактеризовать как напряженную. Неудивительно, что перед уходом на перерыв случилась небольшая заварушка, по итогам которой предупреждения получили Глик и Магуайр.

В итоге самые крепкие нервы оказались у Кейна. Харри не стал ничего придумывать, а сделал то, что умеет лучше всего. Ударил и забил, обойдя в списке лучших английских снайперов Майкла Оуэна и поднявшись на пятое место. Интересно, что из 41 гола за команду «Трех львов» лишь второй раз Кейн забил из-за пределов штрафной. Уникальная же стабильность бомбардира заключается в том, что он отличается на протяжении 15 отборочных матчей мировых и европейских чемпионатов.

Впрочем, Левандовски не был бы самим собой, если бы не нашел чем ответить. Не голом — так идеальным навесом на голову экс-полузащитнику «Ахмата» Шиманьски на второй добавленной минуте. Большая игра завершилась инфарктной ничьей в пользу Англии. Она впервые в этом цикле осталась без победы, но опережает ближайшего преследователя на четыре очка. И это уже не упавшая вниз Польша, а Албания.

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

6

5

1

0

18-2

16

2. Албания

6

4

0

2

10-6

12

3. Польша

6

3

2

1

19-8

11

4. Венгрия

6

3

1

2

12-10

10

5. Андорра

6

1

0

5

4-14

3

6. Сан-Марино

6

0

0

6

1-24

0

37 результативных матчей Бельгии

Группа Е
Белоруссия — Бельгия — 0:1 (Прат, 33)
Уэльс — Эстония — 0:0

Вслед за валлийцами в ставшую временным пристанищем белорусской сборной Казань приехали бельгийцы. Причем в их составе отсутствовал не только пропустивший весь сентябрьский цикл Де Брейне, но и Лукаку. Соответственно, ждать повторения мартовских 8:0 не стоило, хотя успех «Красных дьяволов» был предсказуем. Как и продолжение их результативной серии до 37 матчей. На данный момент это лучший показатель на уровне сборных, а ближайший преследователь — Аргентина — с 19 играми отстает почти в два раза.

Столь же гигантским выглядит отрыв «Красных дьяволов» от соперников по группе. По сути, интрига здесь свелась к борьбе за второе место, и Уэльс после суперволевой победы в прошлом туре упустил шанс обойти Чехию. На пути валлийцев оказалась стена в лице 19-летнего голкипера Карла Хейна. Вратарь молодежки лондонского «Арсенала» совершил несколько невероятных сейвов, чем вывел из равновесия Бэйла. Ничем иным не объяснить, как Гарет на добивании с нескольких метров пробил головой в штангу. Впрочем, пока здесь все в руках Уэльса, который провел на один матч меньше Чехии.

Самый трогательный момент вечера — овация в Кардиффе в память о Гари Спиде на 52-й минуте. Именно столько лет исполнилось бы знаменитому полузащитнику в день игры.

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

5

1

0

21-4

16

2. Чехия

5

2

1

2

8-7

7

3. Уэльс

4

2

1

1

5-5

7

4. Белоруссия

5

1

0

4

6-15

3

5. Эстония

4

0

1

3

6-15

1

Карасев зафиксировал первое поражение Швеции

Группа В
Косово — Испания — 0:2 (Пабло Форнальс, 32. Ферран Торрес, 90)
Греция — Швеция — 2:1 (Бакасетас, 62. Павлидис, 78 — Куайзон, 80)

Испания в Приштине повела в счете после классного удара Пабло Форнальса, который забил свой первый гол за сборную. Но интересно даже не это, а тот факт, что три игры за «Красную фурию» полузащитник провел, представляя три разных клуба — «Малагу», «Вильярреал» и «Вест Хэм». В роли же ассистента выступил Мората. Любимец Луиса Энрике — самый результативный игрок сборной под началом нынешнего тренера с восемью голами и двумя результативными передачами.

Дальнейшие события подтвердили статистику, согласно которой Испания в отборах на крупные турниры не уступала, ведя в счете по итогам первого тайма. Была, конечно, угроза потерять очки, когда отличный шанс упустил Муричи, но Ферран Торрес поставил точку своим шестым голом в сборной в 2021 году. Настроение испанцам подняло и то, что в Афинах уступила Швеция, которая, впрочем, по-прежнему остается теневым лидером.

Игра же в греческой столице стала одной из самых горячих в этот день. Особенно в исполнении не знавших побед греков, которые играли острее Швеции. Возможно, эллинов вдохновило присутствие на Олимпийском стадионе Отто Рехагля? Камера показала улыбающегося триумфатора Евро-2004 в тот момент, когда после нескольких минут ожидания Сергей Карасев дождался решения ВАР и засчитал второй гол хозяев. А ведь до этого полузащитник «Краснодара» Классон из отличной позиции попал в штангу. И хотя шведы все же размочили счет, им не удалось спастись от первого в этом цикле поражения, несмотря на семь добавленных российским арбитром минут.

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

6

4

1

1

13-5

13

2. Швеция

4

3

0

1

7-3

9

3. Греция

4

1

3

0

5-4

6

4. Косово

5

1

1

3

3-9

4

5. Грузия

5

0

1

4

2-9

1

Подарок для Манчини из Белфаста

Группа С
Италия — Литва — 5:0 (Мойзе Кин, 11, 29. Уткус, 14, в свои ворота. Распадори, 24. Ди Лоренцо, 54)
Северная Ирландия — Швейцария — 0:0

Две ничьих — не тот результат, на который рассчитывала Италия после триумфа на Евро-2020. Но даже если допустить мысль, что команда Роберто Манчини расслабилась, Литва не тот соперник, чтобы стать серьезной проблемой для «адзурры». Чтобы убедиться в очевидном, хватило половины тайма, и так быстро перевеса в три мяча в отборах на чемпионаты мира итальянцы не добивались с 1964 года, а четыре раза за полчаса не забивали никогда.

Мойзе Кин забил за сборную после паузы в два с половиной года, а первый гол Распадори на таком уровне состоялся со второго захода. В первом случае взятие ворот записали не на вдохновленного выступлением на родном стадионе форварда «Сассуоло», а на литовского защитника. Прежде никогда у Италии в одной игре не отличались два футболиста 2000 года рождения. В итоге хозяева доигрались до того, что вывели Манчини на третье место среди самых результативных тренеров «адзурры». Под началом экс-наставника «Зенита» они забили 98 мячей. Больше только у легендарных Витторио Поццо (223) и Энцо Беарзота (115).

Кроме того, мировой рекорд Италии увеличился до 37 матчей без поражений, а важнее всего для нее был результат игры в Белфасте. Там Северная Ирландия максимально осложнила жизнь Швейцарии, и «Уиндзор Парк» буквально сошел с ума, когда Пикок-Фаррелл парировал пенальти от Сеферовича. Похоже, бомбардир гостей не изучал своего оппонента, который недавно отразил 11-метровый в игре с Литвой, а еще один сейв при ударе с точки сделал в составе «Шеффилд Уэнсдей». Так под началом недавно принявшего сборную экс-наставника «Спартака» Мурата Якина швейцарцы потеряли преимущество над Италией по потерянным очкам. Все возвращается на круги своя?

И

В

Н

П

М

О

1. Италия

6

4

2

0

12-1

14

2. Швейцария

4

2

2

0

4-1

8

3. Сев.Ирландия

4

1

2

1

4-3

5

4. Болгария

5

1

2

2

3-6

5

5. Литва

5

0

0

5

1-13

0

Идеальный Флик и провал Армении

Группа J
Исландия — Германия — 0:4 (Гнабри, 4. Рюдигер, 24. Сане, 56. Вернер, 88)
Армения — Лихтенштейн — 1:1 (Мхитарян, 45+5, с пенальти — Н.Фрик, 80)
Северная Македония — Румыния — 0:0

Ханси Флик начал работу в сборной почти так же, как в свое время в «Баварии». В трех первых матчах — три победы. Исландская оказалась не самой сложной. Не считать же проблемой заминку почти на две минуты, в течение которых ВАР утверждал быстрый гол Гнабри. О чем говорить, если мяч в сетку отправил даже делающий это по большим праздникам и не отличавшийся в сборной с 2017 года Рюдигер?

Да, был намек на интригу в начале второго тайма, однако исландский игрок отправил мяч в сетку из офсайда, и практически сразу Сане довел счет до крупного. Наконец Вернер поразил цель во всех трех матчах под началом Флика. Неужели новый тренер возродил раскисшего в «Челси» бомбардира? На этот вопрос ответить сложно, а очевидная вещь — Флик стал вторым после своего бывшего шефа Йоахима Лева специалистом, стартовавшим в сборной с трех сухих побед.

Также в этой группе было интересно, как переживет унизительные 0:6 от немцев Армения. Казалось, с учетом уровня соперника с этим не возникнет никаких проблем, и гол Мхитаряна в концовке первого тайма оправдывал ожидания. Однако Лихтенштейн добился ничьей, и после трех весенних побед в сентябре команда Хоакина Капарроса набрала за три тура только два очка. Лидировавшие по итогам весеннего цикла армяне удержались на второй позиции только благодаря ничьей македонцев и румын.

И

В

Н

П

М

О

1. Германия

6

5

0

1

17-2

15

2. Армения

6

3

2

1

7-9

11

3. Румыния

6

3

1

2

9-6

10

4. Сев.Македония

6

2

3

1

11-6

9

5. Исландия

6

1

1

4

6-14

4

6. Лихтенштейн

6

0

1

5

2-15

1

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