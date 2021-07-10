Интервью бывшего голкипера питерского клуба и сборной России.

— Вас удивило, что «Зенит» решил расстаться с Андреем Луневым, не сделав ему приемлемого предложения? — первый вопрос Вячеславу Малафееву, который не так давно был заместителем спортивного директора в питерском клубе.

— Не думаю, что вопрос был в деньгах или в каком-то некорректном предложении со стороны клуба. Полагаю, Андрей сделал свой выбор в пользу мечты.

— «Зенит» не рискует, оставаясь с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским?

— Можно быть уверенным, что в скором времени к ним присоединится третий голкипер. Не вижу поводов для беспокойства.

— На ваш взгляд, кто сильнее: Кержаков или Лунев?

— В «Зените» во все времена была сильная вратарская линия. Я считаю, что это равные по силе голкиперы, которые дополняли друг друга и создавали конкурентную среду между собой.

— На Евро-2020 Лунев не попал в окончательный состав сборной России, оказавшись четвертым лишним. Тройка Шунин — Дюпин — Сафонов логичная? Или Лунев мог сыграть сильнее?

— Мне кажется, сейчас это уже бессмысленно обсуждать: Евро-2020 позади.

— Переход Лунева в «Байер» — крутой шаг со стороны голкипера?

— Это взрослый шаг уверенного в своих силах спортсмена. Спортсмена, который идет к своей цели и мечте. Андрея можно поздравить с этим важным шагом.

— Но там Лукас Храдецки хорош. Велик риск оказаться на скамейке запасных?

— Если футболист будет жить в тепличных условиях и бояться любого вызова, то действительно проще сидеть на месте и не опасаться того, что ты можешь оказаться на скамейке запасных. Безусловно, Андрей не влетит автоматически в стартовый состав «Байера», его не будут выпускать вместо Храдецки только лишь за красивые глаза. Андрей поехал принимать вызов в новой для себя стране, в новом для себя чемпионате. Все в его руках. Если он будет идти к своей цели — у него все получится.

— Как в целом оцените выбор Лунева? Правильно, что выбрал такой амбициозный клуб, или следовало поискать вариант чуть поскромнее, но с гарантией первого номера?

— Если бы Лунев так рассуждал, то это было бы свидетельством неуверенного в себе человека. У меня порой складывается ощущение, что таков менталитет большинства. Андрей же поступил как нормальный амбициозный спортсмен.

— Считаете, Луневу по силам заиграть в «Байере»?

— Конечно. Желаю Андрею удачи!