«Лунев сделал выбор амбициозного спортсмена. Ему по силам стать первым в «Байере». Малафеев — о переходе голкипера «Зенита» в бундеслигу
Интервью бывшего голкипера питерского клуба и сборной России.
— Вас удивило, что «Зенит» решил расстаться с Андреем Луневым, не сделав ему приемлемого предложения? — первый вопрос Вячеславу Малафееву, который не так давно был заместителем спортивного директора в питерском клубе.
— Не думаю, что вопрос был в деньгах или в каком-то некорректном предложении со стороны клуба. Полагаю, Андрей сделал свой выбор в пользу мечты.
— «Зенит» не рискует, оставаясь с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским?
— Можно быть уверенным, что в скором времени к ним присоединится третий голкипер. Не вижу поводов для беспокойства.
— На ваш взгляд, кто сильнее: Кержаков или Лунев?
— В «Зените» во все времена была сильная вратарская линия. Я считаю, что это равные по силе голкиперы, которые дополняли друг друга и создавали конкурентную среду между собой.
— На Евро-2020 Лунев не попал в окончательный состав сборной России, оказавшись четвертым лишним. Тройка Шунин — Дюпин — Сафонов логичная? Или Лунев мог сыграть сильнее?
— Мне кажется, сейчас это уже бессмысленно обсуждать: Евро-2020 позади.
— Переход Лунева в «Байер» — крутой шаг со стороны голкипера?
— Это взрослый шаг уверенного в своих силах спортсмена. Спортсмена, который идет к своей цели и мечте. Андрея можно поздравить с этим важным шагом.
— Но там Лукас Храдецки хорош. Велик риск оказаться на скамейке запасных?
— Если футболист будет жить в тепличных условиях и бояться любого вызова, то действительно проще сидеть на месте и не опасаться того, что ты можешь оказаться на скамейке запасных. Безусловно, Андрей не влетит автоматически в стартовый состав «Байера», его не будут выпускать вместо Храдецки только лишь за красивые глаза. Андрей поехал принимать вызов в новой для себя стране, в новом для себя чемпионате. Все в его руках. Если он будет идти к своей цели — у него все получится.
— Как в целом оцените выбор Лунева? Правильно, что выбрал такой амбициозный клуб, или следовало поискать вариант чуть поскромнее, но с гарантией первого номера?
— Если бы Лунев так рассуждал, то это было бы свидетельством неуверенного в себе человека. У меня порой складывается ощущение, что таков менталитет большинства. Андрей же поступил как нормальный амбициозный спортсмен.
— Считаете, Луневу по силам заиграть в «Байере»?
— Конечно. Желаю Андрею удачи!
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