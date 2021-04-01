Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам марта.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной марта представителей «Манчестер Сити» — четыре. Чаще других журналисты голосовали за Роберта Левандовски и Лионеля Месси.

Вариант Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»

Вариант «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Навас («ПСЖ»), Шмайхель («Лестер»), Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Э.Менди («Челси»);

защитники Хальстенберг («Лейпциг»), Марипан («Монако»), Зума, Рюдигер, Алонсо (все — «Челси»), Шоу («Манчестер Юнайтед»), Куадрадо («Ювентус»), Бенсебаини («Боруссия» М), Томори («Милан»), Ромеро («Аталанта»), Ф.Менди («Реал»), Пепе («Порту»), Триппьер («Атлетико»), Маркиньюс («ПСЖ»), Хеландер («Рейнджерс»), Порро («Спортинг» Л), Алаба («Бавария»), Александр-Арнолд («Ливерпуль»);

полузащитники Канте, Жоржинью, Маунт (все — «Челси»), Кроос, Модрич, Каземиру (все — «Реал»), Гозенс («Аталанта»), Фекир («Бетис»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Тилеманс («Лестер»), Гуири («Ницца»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Барелла («Интер»), де Йонг («Барселона»), Коке («Атлетико»);

нападающие Лукаку («Интер»), Холанн («Боруссия» Д), Ихеаначо («Лестер»), Мбаппе («ПСЖ»), Вегхорст («Вольфсбург»), Мюллер («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).