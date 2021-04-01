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В сборной марта — «Ман Сити», Месси и Левандовски. Ведущие СМИ Европы назвали команду месяца

Александр Бобров
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сегодня, 13:30
Роберт Левандовски. Фото Reuters Вариант Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ» Вариант «СЭ». Фото «СЭ»
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам марта.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной марта представителей «Манчестер Сити» — четыре. Чаще других журналисты голосовали за Роберта Левандовски и Лионеля Месси.

Вариант Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото "СЭ"
Вариант Ассоциации европейских спортивных изданий. Фото «СЭ»
Вариант «СЭ». Фото "СЭ"
Вариант «СЭ». Фото «СЭ»

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Навас («ПСЖ»), Шмайхель («Лестер»), Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Э.Менди («Челси»);

защитники Хальстенберг («Лейпциг»), Марипан («Монако»), Зума, Рюдигер, Алонсо (все — «Челси»), Шоу («Манчестер Юнайтед»), Куадрадо («Ювентус»), Бенсебаини («Боруссия» М), Томори («Милан»), Ромеро («Аталанта»), Ф.Менди («Реал»), Пепе («Порту»), Триппьер («Атлетико»), Маркиньюс («ПСЖ»), Хеландер («Рейнджерс»), Порро («Спортинг» Л), Алаба («Бавария»), Александр-Арнолд («Ливерпуль»);

полузащитники Канте, Жоржинью, Маунт (все — «Челси»), Кроос, Модрич, Каземиру (все — «Реал»), Гозенс («Аталанта»), Фекир («Бетис»), Горецка, Киммих (оба — «Бавария»), Тилеманс («Лестер»), Гуири («Ницца»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Барелла («Интер»), де Йонг («Барселона»), Коке («Атлетико»);

нападающие Лукаку («Интер»), Холанн («Боруссия» Д), Ихеаначо («Лестер»), Мбаппе («ПСЖ»), Вегхорст («Вольфсбург»), Мюллер («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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