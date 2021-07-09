Бывшему вратарю «Зенита» предстоит сумасшедшая конкуренция за место в составе.

Лукаш Градецки — настоящий монстр. Андрей Лунев едет навстречу дичайшей конкуренции. Я думаю, он прекрасно понимает, кто такой Градецки, как многому придется учиться и насколько сильно менять манеру игры. Ниже — немного цифр и мыслей.

«Байер» (как и многие другие немецкие команды) играет с экстремально высокой линией обороны. От вратарей требуется много выходить на страховку за пределы штрафной. И вот в такой лиге Градецки — 3-й по дальности оборонительных действий за ее пределами и 4-й по количеству. Требуется максимально держать концентрацию, чтобы молниеносно спринтовать навстречу разрезающей передаче уже под носом несущегося на тебя нападающего соперника.

?? Лунёв — в @bayer04_en! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом ?#НашиПарни pic.twitter.com/SPhZ8zXH5X — Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2021

Градецки — лидер бундеслиги с отрывом по проценту перехваченных кроссов в своей штрафной более 10 процентов. Это при скромных габаритах.

Ну и еще Лукаш — просто лучший шотстоппер Евро-2020 по метрике xG2, которая учитывает сложность удара (в какую точку ворот и как отправили мяч).

Да, очевидно, что Луневу придется поначалу сидеть на лавке, но рядом с таким партнером можно прогрессировать. Изучить подход немецкой вратарской школы. Потенциал прогресса в таких условиях — колоссальный. Огромный респект экс-зенитовцу. Покинуть насиженное хлебное место, чтобы отправиться туда, где ты никто! В таком возрасте! У мужчины Андрея все в порядке с характером и спортивной мотивацией.