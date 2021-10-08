Зюле: «Я никогда не утверждал, что точно уйду из «Баварии» следующим летом, но и не утверждал, что останусь»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды следующим летом на правах свободного агента.

«Мое будущее полностью открыто. Первое, о чем мне стоит беспокоиться — принятие решения о том, что будет лучше всего для меня. Я никогда не говорил, что точно уйду из «Баварии», но и никогда не утверждал, что останусь», — приводит Goal со ссылкой на Suddeutsche Zeitung слова Зюле.

Зюле выступает за «Баварию» с лета 2017 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 11 матчах и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. 7 октября сообщалось, что 26-летний немец может уйти из «Баварии» и продолжить карьеру в чемпионате Англии.