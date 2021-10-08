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Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны»

16:16
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Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Слухи всегда будут, они пачками появляются каждый день. Сейчас я наслаждаюсь Манчестером, городом, в котором есть чем заняться. Единственная проблема — местная погода», — приводит Goal слова Торреса.

В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/man-city-star-ferran-torres-responds-to-barcelona-transfer/x87llt6oowl7zkj1yq5h3id7

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Иван Торопцев все материалы автора

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