Форвард «Манчестер Сити» Ферран Торрес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Слухи всегда будут, они пачками появляются каждый день. Сейчас я наслаждаюсь Манчестером, городом, в котором есть чем заняться. Единственная проблема — местная погода», — приводит Goal слова Торреса.

В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего испанца в 50 миллионов евро.