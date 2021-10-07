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«Боруссия» готова существенно повысить зарплату Холанну

«Боруссия» готова существенно повысить зарплату нападающему Эрлину Холанну
14:09
Эрлин Холанн. Фото Instagram
Эрлин Холанн. Фото Instagram
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Дортмундская «Боруссия» готова существенно повысить зарплату нападающему Эрлину Холанну, чтобы сохранить его еще как минимум на один сезон, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Сейчас футболист получает 8 млн евро в год. «Шмели» готовы платить игроку 15 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний нападающий сыграл 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи.

Известно, что в контракте Холанна прописаны отступные в размере 75 млн евро. Устная договоренность подразумевает, что «Боруссия» пойдет на контакт с клубом, который выберет сам футболист.

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Иван Шитик все материалы автора

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