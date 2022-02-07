Зюле подпишет контракт с дортмундской «Боруссией»

Защитник «Баварии» перейдет в «Боруссии» из Дортмунда

Защитник «Баварии» Никлас Зюле принял решение продолжить карьеру в «Боруссии» из Дортмунда. Он перейдет в клуб летом на правах свободного агента и подпишет контракт на 4 года, сообщает журналист Ян-Кристина Мюллер.

Мюнхенский клуб предлагал игроку продлить соглашение, но он ответил отказом. 26-летний Зюле покинет «Баварию» в июле 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 защитник провел 26 матчей за «Баварию» и отдал 1 результативную передачу.