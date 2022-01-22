Зюле отклонил первое предложение «Баварии» о продлении контракта
Защитник Зюле отклонил первое предложение «Баварии» о продлении контракта
Защитник «Баварии» Никлас Зюле ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он отклонил первое предложение клуба, сообщает AS.
«Бавария» установила дедлайн для переговоров на середину февраля, после чего, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, то клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.
Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.
В этом сезоне 26-летний центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|1
|3
|61-18
|46
|
2
|Боруссия Д
|19
|13
|1
|5
|49-29
|40
|
3
|Байер
|19
|9
|5
|5
|44-31
|32
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|8
|4
|7
|36-23
|28
|
5
|Хоффенхайм
|19
|9
|4
|6
|39-29
|31
|
6
|Фрайбург
|19
|8
|6
|5
|31-23
|30
|
7
|Майнц
|19
|8
|3
|8
|27-21
|27
|
8
|Унион Б
|19
|8
|7
|4
|27-24
|31
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|19
|7
|7
|5
|30-32
|28
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Боруссия М
|19
|6
|4
|9
|25-35
|22
|
13
|Бохум
|19
|7
|2
|10
|17-27
|23
|
14
|Штутгарт
|19
|4
|6
|9
|22-33
|18
|
15
|Аугсбург
|19
|4
|7
|8
|19-30
|19
|
16
|Вольфсбург
|19
|6
|3
|10
|17-30
|21
|
17
|Герта
|19
|6
|4
|9
|21-38
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|19
|1
|4
|14
|15-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Арминия
|0 : 2
|22.01
|17:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия М – Унион Б
|- : -
|22.01
|17:30
|
Гр. Фюрт – Майнц
|- : -
|22.01
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|22.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|22.01
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|23.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|- : -
|23.01
|19:30
|
Герта – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|15
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|15
|1
|3
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