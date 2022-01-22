Зюле отклонил первое предложение «Баварии» о продлении контракта

Защитник «Баварии» Никлас Зюле ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он отклонил первое предложение клуба, сообщает AS.

«Бавария» установила дедлайн для переговоров на середину февраля, после чего, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, то клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.

Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.