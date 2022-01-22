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Сегодня, 14:55

Зюле отклонил первое предложение «Баварии» о продлении контракта

Защитник Зюле отклонил первое предложение «Баварии» о продлении контракта
Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Баварии» Никлас Зюле ведет переговоры о продлении контракта с клубом. Однако он отклонил первое предложение клуба, сообщает AS.

«Бавария» установила дедлайн для переговоров на середину февраля, после чего, если немецкий защитник не подпишет обновленный контракт, то клуб больше не будет заинтересован в его кандидатуре.

Напомним, что Зюле перешел в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году за 25 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний центральный защитник провел во всех турнирах 23 матча и сделал 1 голевую передачу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Никлас Зюле
ФК Бавария
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3 дня
Неделя

«Арминия» обыграла «Айнтрахт»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 19 15 1 3 61-18 46
2
 Боруссия Д 19 13 1 5 49-29 40
3
 Байер 19 9 5 5 44-31 32
4
 РБ Лейпциг 19 8 4 7 36-23 28
5
 Хоффенхайм 19 9 4 6 39-29 31
6
 Фрайбург 19 8 6 5 31-23 30
7
 Майнц 19 8 3 8 27-21 27
8
 Унион Б 19 8 7 4 27-24 31
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 19 7 7 5 30-32 28
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Боруссия М 19 6 4 9 25-35 22
13
 Бохум 19 7 2 10 17-27 23
14
 Штутгарт 19 4 6 9 22-33 18
15
 Аугсбург 19 4 7 8 19-30 19
16
 Вольфсбург 19 6 3 10 17-30 21
17
 Герта 19 6 4 9 21-38 22
18
 Гр. Фюрт 19 1 4 14 15-51 7
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.01 22:30
Айнтрахт Ф – Арминия
 0 : 2
22.01 17:30
Байер – Аугсбург
 - : -
22.01 17:30
Боруссия М – Унион Б
 - : -
22.01 17:30
Гр. Фюрт – Майнц
 - : -
22.01 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
22.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
22.01 20:30
Бохум – Кельн
 - : -
23.01 17:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 - : -
23.01 19:30
Герта – Бавария
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 15
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 1
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 4
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Роберт Андрих

Байер

 15 1 3
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