«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с Гнабри

«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри. Однако пока стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Без сомнения, эта ситуация занимает все мысли Гнабри. Но я прекрасно понимаю его», — отметил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

Нынешнее соглашение 26-летнего немецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Гнабри провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.