«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с Гнабри
«Бавария» продолжает переговоры о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри. Однако пока стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Без сомнения, эта ситуация занимает все мысли Гнабри. Но я прекрасно понимаю его», — отметил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.
Нынешнее соглашение 26-летнего немецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне Гнабри провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|
6
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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