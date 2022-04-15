«Бавария» готова заплатить 80 миллионов евро за форварда «Бенфики» Нуньеса
«Бавария» намерена пойти на большие траты, чтобы подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.
Как сообщает Fichajes, немецкий клуб заплатить 80 миллионов евро, чтобы заполучить 22-летнего футболиста этим летом.
Ранее информировалось, что «Бенфика» продаст Нуньеса не менее чем за 50 миллионов евро.
Контракт уругвайского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне Нуньес забил 32 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|29
|22
|3
|4
|86-29
|69
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|29
|15
|7
|7
|68-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|15
|6
|8
|64-31
|51
|
5
|Фрайбург
|29
|13
|9
|7
|46-34
|48
|
6
|Хоффенхайм
|29
|13
|5
|11
|50-45
|44
|
7
|Унион Б
|29
|12
|8
|9
|38-39
|44
|
8
|Кельн
|29
|11
|10
|8
|41-43
|43
|
9
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|9
|10
|40-40
|39
|
10
|Майнц
|29
|11
|5
|13
|43-36
|38
|
11
|Боруссия М
|29
|10
|7
|12
|41-52
|37
|
12
|Бохум
|29
|10
|6
|13
|30-40
|36
|
13
|Вольфсбург
|29
|10
|4
|15
|33-45
|34
|
14
|Аугсбург
|29
|8
|8
|13
|34-46
|32
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|29
|5
|11
|13
|23-43
|26
|
17
|Герта
|29
|7
|5
|17
|31-66
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|29
|3
|7
|19
|24-72
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.04
|16:30
|
Аугсбург – Герта
|- : -
|16.04
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|16.04
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|- : -
|16.04
|16:30
|
Фрайбург – Бохум
|- : -
|16.04
|19:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|17.04
|16:30
|
Арминия – Бавария
|- : -
|17.04
|18:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|17.04
|18:30
|
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
|- : -
|17.04
|20:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|32
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|24
|1
|5
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