«Бавария» готова заплатить 80 миллионов евро за форварда «Бенфики» Нуньеса

«Бавария» намерена пойти на большие траты, чтобы подписать нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает Fichajes, немецкий клуб заплатить 80 миллионов евро, чтобы заполучить 22-летнего футболиста этим летом.

Ранее информировалось, что «Бенфика» продаст Нуньеса не менее чем за 50 миллионов евро.

Контракт уругвайского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Нуньес забил 32 гола и отдал три результативные передачи в 37 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.