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Жан-Филипп Матета: «Ибрагимович — величайший бомбардир в истории, но его высокомерие меня не интересует»

01:53

Нападающий «Майнца» Жан-Филипп Матета рассказал, что нападающий Златан Ибрагимович является его кумиром. Однако французу не по душе высокомерие шведа.

— Кумир? Златан. Поскольку я высокого роста, мне нужен был ориентир в лице нападающего, который быстро бегал, демонстрировал технические навыки, мог держать мяч, — цитирует France Football Матета. — Что мне понравилось в нем? Его голевое чутье. После Роналду и Месси Ибрагимович является величайшим бомбардиром в истории. Однако все, что швед говорит в прессе и делает высокомерные поступки, это то, что меня не интересует.

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