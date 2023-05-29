Защитник дортмундской «Боруссии» Геррейру может перейти в «Баварию»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, защитник давно входит в сферу интересов баварского клуба. Стороны уже провели переговоры. Сообщается, что игрок в любом случае покинет «шмелей» летом.

Контракт португальца с «шмелями» рассчитан до 1 июля. Он выступал за немецкую команду с лета 2016 года.

В текущем сезоне провел 36 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач.