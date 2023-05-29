Хавбек «Баварии» Мусиала может перейти в «Барселону»
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Fichajes.
По информации издания, главный тренер сине-гранатовых Хави является одним из инициаторов подписания хавбека. Специалист считает, что у Мусиалы есть потенциал вырасти в одного из лучших игроков мира.
20-летний хавбек выступает за «Баварию» с лета 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне немецкий полузащитник провел за мюнхенский клуб 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|21
|8
|5
|92-38
|71
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|83-44
|71
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|6
|8
|64-41
|66
|
4
|Унион Б
|34
|18
|8
|8
|51-38
|62
|
5
|Фрайбург
|34
|17
|8
|9
|51-44
|59
|
6
|Байер
|34
|14
|8
|12
|57-49
|50
|
7
|Айнтрахт Ф
|34
|13
|11
|10
|58-52
|50
|
8
|Вольфсбург
|34
|13
|10
|11
|57-48
|49
|
9
|Майнц
|34
|12
|10
|12
|54-55
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|11
|10
|13
|52-55
|43
|
11
|Кельн
|34
|10
|12
|12
|49-54
|42
|
12
|Хоффенхайм
|34
|10
|6
|18
|48-57
|36
|
13
|Вердер
|34
|10
|6
|18
|51-64
|36
|
14
|Бохум
|34
|10
|5
|19
|40-72
|35
|
15
|Аугсбург
|34
|9
|7
|18
|42-63
|34
|
16
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|45-57
|33
|
17
|Шальке
|34
|7
|10
|17
|35-71
|31
|
18
|Герта
|34
|7
|8
|19
|42-69
|29
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|2 : 0
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|3 : 0
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|2 : 2
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|2 : 1
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|1 : 2
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|4 : 2
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|1 : 1
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|1 : 0
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|16
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|15
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Амин Адли
Байер
|26
|2
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|24
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
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