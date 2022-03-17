Защитник «Баварии» Зюле получил травму на тренировке и выбыл на неопределенный срок

Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил травму на тренировке, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В среду во время тренировки 26-летний немец получил растяжение подколенного сухожилия. Сроки восстановления не уточняются.

В сезоне-2021/22 Зюле принял участие в 33 матчах «Баварии», на его счету 1 гол и 2 результативные передачи.