В «Баварии» не сомневаются в продлении контрактов с Левандовски, Нойером и Мюллером

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил уверенность в том, что клуб продлит контракты с вратарем Мануэлем Нойером, полузащитником Томасом Мюллером и форвардом Робертом Левандовски.

«Мы спокойны по поводу переговоров с Левандовски, Нойером и Мюллером. У нас еще достаточно времени, и игроки это знают. Левандовски понимает, насколько серьезно мы ценим его», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хайнера.

Контракты Нойера, Мюллера и Левандовски с «Баварией» действуют до конца июня 2023 года.