Повреждение Левандовски оказалось несерьезным

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в четверг, 17 марта, сможет возобновить тренировки в общей группе, сообщает Kicker.

33-летний поляк получил повреждение во время тренировки «Баварии» на этой неделе, когда поскользнулся во время удара по воротам, а спустя какое-то время прихрамывая покинул поле. Однако он избежал серьезной травмы.

Левандовски сможет принять участие в матче 27-го тура бундеслиги против «Униона», который состоится в субботу, 19 марта.